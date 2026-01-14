Cấm một số loại xe lớn vào trung tâm Hà Nội dịp Đại hội Đảng

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các lái xe chủ động theo dõi thông tin phân luồng và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 10 tấn và ôtô khách từ 45 chỗ trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm theo nhiều khung giờ trong ngày nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lệnh tạm cấm được áp dụng từ ngày 19 đến 25/1 theo 4 khung giờ gồm: từ 6h đến 8h, từ 10h30 đến 11h30, từ 13h đến 14h và từ 16h đến 18h hằng ngày.

Trong các khung giờ trên, các phương tiện thuộc diện hạn chế không được lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến hướng về trung tâm Hà Nội, bao gồm các nút giao trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai và các quốc lộ cửa ngõ vào Thủ đô.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, xe tải từ 10 tấn trở lên bị tạm cấm lưu thông từ 6h đến 21h trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, trừ các phương tiện phục vụ Đại hội, xe làm nhiệm vụ và xe ưu tiên.

