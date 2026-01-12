Thành phố Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên phẫu thuật tim nội soi 3D thành công

Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sỹ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.

Một phụ nữ 64 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Siêu âm tim cho thấy, người bệnh bị hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải.

Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, trường hợp này cần thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành trong cùng một cuộc mổ.

Tuy nhiên, bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực do ung thư vú hơn 30 năm trước nên việc mở xương ức tiềm ẩn nguy cơ dính mô và khó kiểm soát phẫu trường. Vì vậy, các bác sỹ cân nhắc lựa chọn phương pháp nội soi 3D nhằm giảm sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục cho người bệnh.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Trần Việt Chương, hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian. Điều này hỗ trợ đáng kể cho các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển – động mạch vành phải trong khoảng không gian hạn chế của phẫu thuật nội soi.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã phối hợp thực hiện hai nhiệm vụ: Thay van động mạch chủ sinh học và bắc cầu mạch vành. Tổng thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và ngưng tim được kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở.

Theo ê kíp mổ, thời điểm thả kẹp động mạch chủ, khi tim người bệnh đập lại tự nhiên, van hoạt động ổn định và dòng chảy cầu nối thông suốt, là dấu hiệu quan trọng ghi nhận sự ổn định của người bệnh trong cuộc mổ.

Ba giờ sau khi kết thúc phẫu thuật, người bệnh được rút nội khí quản và ra khỏi hồi sức sau 24 giờ mà không cần truyền máu. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu khoảng 60%, van hoạt động tốt, không rối loạn vận động vùng. Người bệnh sớm vận động, ít đau và xuất viện sau năm ngày điều trị.

Đánh giá về trường hợp này, Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỹ thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn hỗ trợ điều trị người bệnh có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Các kết quả ghi nhận trong ca bệnh này phù hợp với xu hướng được báo cáo trong y văn thế giới, người bệnh phẫu thuật thay van động mạch chủ nội soi có thời gian hồi phục ngắn hơn và giảm mức độ đau sau mổ hơn so với phẫu thuật mở.

Trước xu thế phẫu thuật nội soi 3D ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu và chuẩn hóa các quy trình phẫu thuật tim nội soi 3D và các kỹ thuật hỗ trợ khác nhằm mang đến thêm lựa chọn điều trị phù hợp cho từng nhóm người bệnh trong thời gian tới./.

