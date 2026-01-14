Chiến dịch Quang Trung: Niềm vui trong những căn nhà mới ở Măng Ri

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương thống kê, xác minh và triển khai các giải pháp phối hợp, đẩy nhanh thực hiện xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại.

Đến nay, các ngôi nhà thuộc chiến dịch trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thành, giúp cho người dân có nơi ở mới an toàn, thuận tiện, đón Xuân Bính Ngọ trong niềm vui mới.

Ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri cho biết, qua khảo sát, trên địa bàn xã có 3 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, đổ sập hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ tại các thôn Lộc Bông, Đắk Prế và Tân Ba.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ cho các hộ dân; đồng thời, huy động lực lượng công an, dân quân, lực lượng đội xung kích xã, thôn hỗ trợ vận chuyển vật liệu, đào móng, đắp nền cho các hộ dân với hơn 140.000 lượt người tham gia.

Trong quá trình triển khai xây dựng các ngôi nhà, do địa hình đồi dốc, giao thông đi lại phức tạp nên đã gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới, nhiều công trình xây dựng trên địa bàn và các khu vực lân cận được triển khai đồng loạt, dẫn đến tình trạng khan hiếm thợ xây dựng, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thi công.

Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” cùng sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ; sự hỗ trợ của bà con nhân dân, các căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Qua đó, giúp các hộ dân có nơi ở mới an toàn, đảm bảo ổn định đời sống ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ.

Có mặt tại ngôi nhà mới được khánh thành, anh A Hon (sinh năm 1990, trú thôn Lộc Bông) cùng gia đình không giấu được niềm vui. Do ảnh hưởng của mưa lũ, căn nhà cũ của anh đã bị hư hỏng hoàn toàn. Với điều kiện kinh tế eo hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế không cao như lúa, sắn, vợ chồng anh A Hon không biết rồi đây cả gia đình ba người sẽ ở đâu.

Giữa thời điểm khó khăn ấy, anh nhận tin gia đình mình được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà theo “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Căn nhà được xây dựng trên đất của người thân anh A Hon, trị giá 60 triệu đồng, được hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ Thiện Tâm. Cùng đó, gia đình anh đóng góp 20 triệu đồng, cùng với ngày công để nhanh chóng hoàn thành căn nhà có diện tích khoảng 60 m2.

Anh A Hon (sinh năm 1990, trú tại thôn Lộc Bông) trong căn nhà mới. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Được sự hỗ trợ từ tỉnh, từ các tổ chức thiện nguyện, gia đình mình vui lắm, bây giờ có nhà ở vững chắc rồi, không còn lo sạt lở, hư hỏng nữa. Công an tỉnh cũng có hỗ trợ gia đình thêm 50 triệu để xây dựng khu công trình phụ. Có nhà rồi, mình mới yên tâm làm ăn được, chăm sóc sắn, cà phê và diện tích sâm Ngọc Linh mới trồng để có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo,” anh A Hon chia sẻ.

Trong khi đó, gia đình ông A Hiệp, sinh năm 1972, thôn Tân Ba cũng bị lũ cuốn trôi nhà trong đợt mưa lũ vừa qua. Ông A Hiệp cho biết, do căn nhà cũ nằm gần suối, nên khi mưa lớn, chính quyền địa phương đã thông báo di tản người và tài sản ra khỏi nhà nhằm tránh thiệt hại đáng tiếc.

Thời điểm nhà bị cuốn trôi, theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã, vợ ông đã đến nhà của con để ở, còn ông đi thăm đàn bò trên rẫy, nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, khi quay về, căn nhà của ông đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Do chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, nên kinh tế gia đình ông A Hiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng không có đất để xây dựng nhà mới. Giữa lúc khó khăn, ông được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng theo “Chiến dịch Quang Trung” để xây dựng nhà mới. Công an tỉnh cũng hỗ trợ riêng cho gia đình ông 50 triệu đồng; cùng với số tiền 40 triệu đồng vợ chồng ông đóng góp, căn nhà kiên cố có diện tích hơn 30 m2 đã được hoàn thành.

“Mình vui lắm chứ, vì luôn luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm, hỗ trợ. An cư rồi thì mới lạc nghiệp được, mình sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, phát triển thêm các diện tích cây có giá trị cao như cà phê xứ lạnh hay sâm Ngọc Linh để tăng thu nhập cho gia đình,” ông A Hiệp niềm nở.

Theo ông Ngô Văn Cường, sau khi các căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã được hoàn thành, Ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ xuống tận nơi để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ những trang thiết bị thiết yếu phục vụ đời sống của bà con. Qua đó, giúp cho các hộ dân sớm ổn định đời sống, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

“Bên cạnh những căn nhà thuộc Chiến dịch Quang Trung, để hưởng ứng chiến dịch, Ủy ban nhân dân xã Măng Ri đã ổn định chỗ ở cho 78 hộ dân với gần 300 nhân khẩu ở thôn Chung Tam do nguy cơ sạt lở đất. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị và các lực lượng của xã đã vào cuộc hỗ trợ bà con, giúp cho người dân sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống trước thêm Xuân Bính Ngọ 2026,” ông Ngô Văn Cường thông tin.

