Xử lý hành vi chuyển đổi, sử dụng đất sai mục đích dự án trồng hơn 234ha cao su

Ngày 14/1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã Tuy Đức, Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đang chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan tới vi phạm, sai phạm tại dự án trồng và chăm sóc cao su quy mô hơn 234 ha của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phương Anh Đắk Nông.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Đức, Thuận Hạnh chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, xử lý sai phạm, vi phạm trong quản lý, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phương Anh Đắk Nông. Đồng thời, xử lý dứt điểm trường hợp người dân lấn chiếm đất thuộc dự án; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật; xây nhà trên đất nông nghiệp…

Bên cạnh đó, xem xét trách nhiệm của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (đều thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) trong việc để người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, lấn, chiếm đất thuộc dự án.

Trước đó, cuối năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền 2 xã liên quan xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất tại dự án trồng và chăm sóc cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phương Anh Đắk Nông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có biện pháp thu tiền thuê đất mà doanh nghiệp này còn nợ (hơn 2,4 tỷ đồng), đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng lập hồ sơ thu hồi toàn bộ dự án.

Dự án trồng và chăm sóc cây cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phương Anh Đắk Nông được triển khai tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức và xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ). Đây là dự án được triển khai từ năm 2017 có quy mô hơn 234 ha.

Theo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, công ty này đã chia nhỏ đất dự án để chuyển nhượng trái pháp luật (với diện tích hơn 165 ha, chiếm hơn 70% tổng diện tích dự án); không triển khai đề án trồng, chăm sóc cao su theo kế hoạch đã được cơ quan chức năng phê duyệt (trên diện tích gần 60 ha)…

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, đồng thời thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phương Anh Đắk Nông./.

