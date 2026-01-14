Khởi tố nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

Ngày 14/1, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ."

Đây là diễn biến mới trong giai đoạn 2 của vụ án “Đưa hối lộ," "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ," xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, ngày 14/1/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.

Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

