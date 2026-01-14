Quảng Ninh: Hoàn tất bàn giao trẻ em tại chùa Cẩm La về gia đình và cơ sở xã hội

Liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc), tính đến ngày 14/1, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc bàn giao số trẻ đang lưu trú tại đây về gia đình và các cơ sở bảo trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc, chùa Cẩm La chưa đủ điều kiện nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định hiện hành. Trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ, phương án xử lý đối với 11 trường hợp đang được nhà chùa chăm sóc đã được triển khai cụ thể.

Trong các ngày 12 và 13/1, hai trẻ được bàn giao về gia đình; sáng 14/1, thêm ba trẻ tiếp tục được đưa về với người thân dưới sự chứng kiến của đoàn công tác liên ngành và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, hai trẻ đã được tiếp nhận vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ chuyên nghiệp.

Đối với bốn trường hợp còn lại, trong đó có ba trẻ được trụ trì nhận làm con nuôi và một trẻ sinh năm 2023 do trụ trì đứng tên khai sinh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà chùa dừng việc đăng tải hình ảnh, video liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

Mọi hoạt động thông tin, truyền thông liên quan đến trẻ em tại đây phải tuân thủ nghiêm Luật Trẻ em, bảo đảm không làm lộ danh tính, không xâm phạm quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của các em.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng địa phương theo dõi và hướng dẫn để đảm bảo các hoạt động thiện nguyện tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh của các em nhỏ nhằm kêu gọi từ thiện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sau đó giao Sở Y tế kiểm tra, làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc và chùa Cẩm La. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu trụ trì nhà chùa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và giáo luật./.

