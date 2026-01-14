Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự ở cơ sở

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định số 142/QĐ-BQP ngày 11/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Quyết định số 56/QĐ-TM ngày 11/1/2026 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức biên chế Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Quyết định miễn nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã của Quân khu 1.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được triển khai theo tinh thần Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ngày 31/12/2025. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhằm xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Việc sắp xếp này có ý nghĩa trực tiếp trong nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự ở cơ sở; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cấp ủy tỉnh chỉ định các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường quan tâm cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí nguồn lực, ngân sách để bảo đảm trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt và các chế độ, góp phần ổn định cuộc sống, giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ.

Theo quy định, Bí thư Đảng ủy cấp xã đồng thời đảm nhận vai trò Chính trị viên tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị các Bí thư Đảng ủy các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Trước đó, ngày 12/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường cho 99 đồng chí./.

Quân khu 5: Bổ nhiệm đội ngũ sỹ quan về tham gia Ban chỉ huy quân sự cấp xã Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 96 sỹ quan Quân đội về giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.