Bàn giao xe môtô cho Ban chỉ huy quân sự các xã, phường ở Cao Bằng

Sáng 23/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao 112 xe môtô hai bánh cho Ban Chỉ huy Quân sự của 56 xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác quân sự địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực, nằm trong kế hoạch trang bị phương tiện cho 3.321 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên toàn quốc, mỗi đơn vị được cấp 2 xe, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong điều kiện địa hình phức tạp, xa xôi.

Tỉnh Cao Bằng và tỉnh Điện Biên là hai địa phương đầu tiên trong cả nước được tiếp nhận và triển khai mô hình này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc trang bị xe môtô không chỉ là hỗ trợ về phương tiện, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới.

Những chiếc xe được lựa chọn đều có độ bền cao, phù hợp với địa hình vùng núi, dễ bảo dưỡng và vận hành.

Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết việc cấp xe môtô là hành động kịp thời, giúp cán bộ chiến sỹ cấp xã thuận tiện hơn trong việc di chuyển đến các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa để thực hiện nhiệm vụ; đề nghị các đơn vị tiếp nhận xe cần quản lý, sử dụng đúng quy định, phát huy hiệu quả lâu dài.

Sau lễ bàn giao, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia "Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe-Máy quân đội" tại xã Bạch Đằng, đồng thời trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng quân đội đối với nhân dân./.

