Hải trình của mùa Xuân trên vùng biển Tây Nam

Tại điểm cuối của hải trình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 14/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và nhân dân trên đảo Hòn Đốc (tỉnh An Giang).

Hòn Đốc (hay còn gọi là Hòn Tre lớn) nằm trong quần đảo Hải Tặc thuộc xã đảo Tiên Hải (tỉnh An Giang). Với vị trí địa lý giáp với vùng biển của Campuchia, nơi đây dược các định là một trong những vành đai then chốt của hệ thống các tuyến đảo ven bờ trên vùng biển Tây Nam.

Tại đây, Đoàn công tác đã tới thăm Trạm Radar 625 thuộc Trung đoàn 551. Đây là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, có nhiệm vụ quan trọng là "mắt thần" canh giữ biển, phát hiện mục tiêu, quản lý tình hình trên biển, bảo vệ chủ quyền với hệ thống radar hiện đại, đóng vai trò then chốt trong an ninh quốc phòng vùng biển Tây Nam Việt Nam-Campuchia.

Báo cáo Đoàn công tác, Đại úy Lê Đức Anh, Trạm trưởng Trạm Radar 625 cho biết, trong những năm qua được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Trạm Radar 625 đã được đầu tư trang bị khí tài hiện đại, xây dựng cơ sở vật chất, kiến thiết nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội khang trang, sạch đẹp.

Đơn vị đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thông báo quản lý nắm chắc các mục tiêu trên biển, trên không, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy cấp trên để xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và tham gia phòng, chống buôn lậu trên biển, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Theo ông Lâm Chấn Hưng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Tiên Hải, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, xã đảo Tiên Hải đang thay đổi từng ngày với hạ tầng điện đường giao thông, trạm y tế, trường học được đầu tư khang trang, đồng bộ, giúp người dân thuận lợi trong đời sống và phát triển kinh tế xã hội.

Các lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo đoàn kết, phối hợp cùng đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, từ đó góp phần giữ gìn và thắt chặt tình quân dân.

“Là hòn đảo còn khá hoang sơ, cảnh quan đẹp nên tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm là rất lớn. Địa phương đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động người dân và đơn vị kinh doanh giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp để thu hút khách du lịch. Đồng thời, tỉnh An Giang đã có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho dự án mở rộng đảo, tạo mặt bằng thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch và kinh tế biển trên đảo Hòn Đốc,” ông Lâm Chấn Hưng cho biết.

Trong tình cảm chung của đất liền hướng về biển đảo, các tỉnh, thành cùng các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Hoàng Văn Thắng - Trưởng khối Truyền thông và Thương hiệu Agribank gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân đảo Hòn Đốc.

Các chiến sỹ Trạm Ra đa 625 trên đảo Hòn Đốc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

“Trong không khí đầy ý nghĩa, Agribank rất vinh dự được là một thành viên trong Đoàn công tác của các địa phương và doanh nghiệp đến thăm, động viên quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Giữa mênh mông sóng nước, được cùng các đại biểu từ đất liền đặt chân lên Hòn Đốc chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào. Chúng tôi hiểu rằng, để đất liền có những mùa xuân yên vui, để các doanh nghiệp như Agribank vững tâm hoạt động là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí, sự bám biển, bám đảo của bà con biển đảo. Cùng với các tỉnh, thành và doanh nghiệp bạn có mặt tại đây hôm nay, Agribank mong muốn được góp thêm một bàn tay, một tấm lòng để cùng chăm lo, chia sẻ với những khó khăn nơi đầu sóng, nơi máu thịt của Tổ quốc,” ông Hoàng Văn Thắng xúc động chia sẻ.

Là ngân hàng gắn liền với sứ mệnh phát triển "Tam nông", Agribank luôn xác định trách nhiệm với biển đảo là một phần không thể tách rời của nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiều năm qua, hành trình “Vì biển đảo quê hương” được Agribank triển khai thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển kinh tế biển, đặc biệt là lĩnh vực ngư nghiệp, đồng thời với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho ngư dân.

Đến nay, Agribank đã đầu tư vốn tín dụng cho hơn 25 nghìn tàu cá đánh bắt xa bờ trên toàn quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở các địa bàn chiến lược.

Trước đó, chiều 13/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng Đoàn công tác đã tổ chức tổng kết chuyến công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo tổng kết chuyến công tác, Đại tá Võ Hùng Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân, Phó Trưởng đoàn công tác cho biết, từ ngày 9 đến 14/1, Đoàn công tác hành trình trên hai tàu 527 và 528, vượt hơn 650 hải lý, đến thăm, làm việc, chúc Tết tại 6 đảo và điểm đảo gồm Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc.

Đoàn công tác đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và để lại nhiều tình cảm sâu đậm trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển đảo Tây Nam.

Chuyến thăm, chúc Tết không chỉ mang theo hơi ấm mùa Xuân từ đất liền mà còn giúp các thành viên trong Đoàn công tác hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của vùng biển đảo Tây Nam; thấu cảm sâu sắc những khó khăn, gian khổ và sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đánh giá tổng kết chuyến công tác, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân khẳng định, 2 con tàu 527 và 528 không chỉ chở Đoàn công tác vượt sóng gió, mà còn chở theo mùa Xuân của đất liền đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.

“Với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân luôn vững vàng trước mọi thử thách, sẵn sàng ứng phó và chiến thắng trong mọi tình huống.

Các lực lượng của Vùng 5 Hải quân và Quân chủng Hải quân đóng quân trên các vùng biển, đảo luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng hy sinh, chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập, tự do của Tổ quốc”, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành nhấn mạnh./.

An Giang: Mùa Xuân mới đã tới nơi đảo xa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng hơn 200 thành viên Đoàn công tác và các cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 600 Nam Du đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết sôi động và đầy ý nghĩa.