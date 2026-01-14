Sáng 14/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 6 tại Việt Nam về lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp. Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản để biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đánh giá tình hình phát triển nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

Cuộc tổng điều tra năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu thông tin đầy đủ, toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng gia tăng nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp của quốc gia.

Năm 2025 cả nước thực hiện nhiều đổi mới trong tổ chức bộ máy quản lý hành chính, đặc biệt là việc áp dụng chính quyền địa phương hai cấp. Nhu cầu về thông tin, số liệu thống kê phân tổ theo đơn vị hành chính mới là cấp thiết, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại các cấp.

Sau 5 tháng hoàn thành công tác thu thập thông tin tại địa bàn, dữ liệu Tổng điều tra được tổng hợp để biên soạn Báo cáo kết quả sơ bộ, đồng thời làm cơ sở biên soạn Báo cáo kết quả chính thức và các Báo cáo chuyên đề của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trong thời gian tới.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin cơ bản của 15.838.814 hộ thuộc khu vực nông thôn; thu thập thông tin của các đơn vị điều tra là hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, ủy ban nhân dân xã.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp 2025 trung ương, Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 phản ánh bức tranh tương đối toàn diện về phát triển nông thôn, nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016-2025.

Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt, mạng lưới điện quốc gia đã phủ khắp các xã, hầu hết các thôn và đang tiếp tục mở rộng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối; hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được mở rộng và nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết vùng, qua đó làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có chuyển biến tích cực, các hộ sản xuất nhỏ lẻ đang chuyển dần sang sản xuất quy mô lớn với số trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng tăng.

Tại thời điểm 1/7/2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước có 2.634 xã, đặc khu (xã) và 63.619 thôn. So với thời điểm tháng 6/2025, cả nước giảm 5.058 xã do sắp xếp lại các xã, thị trấn trước đây thành các xã mới có quy mô lớn hơn; theo đó, số thôn trong cả nước tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Có sự chuyển dịch hộ và lao động khu vực nông thôn, thể hiện ở việc giảm dần tỷ trọng hộ và lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời tăng tỷ trọng hộ và lao động hoạt động trong các lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời điểm 1/7/2025, cả nước có 15,84 triệu hộ nông thôn. Trong đó, có 8,02 triệu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 50,61% tổng số hộ nông thôn, giảm 3,05 điểm phần trăm so với năm 2016; số hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 6,95 triệu hộ, chiếm 43,92%, tăng 3,89 điểm phần trăm.

Thời điểm 1/7/2025, số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 51,94% tổng số lao động khu vực nông thôn cả nước, giảm 4,36 điểm phần trăm so với năm 2016; tỷ trọng lao động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48,06% (năm 2016 chiếm 43,7%)… Có sự chuyển dịch hộ và lao động khu vực nông thôn, thể hiện ở việc giảm dần tỷ trọng hộ và lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời tăng tỷ trọng hộ và lao động hoạt động trong các lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Thời điểm 1/7/2025, cả nước có 15,84 triệu hộ nông thôn. Trong đó, có 8,02 triệu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 50,61% tổng số hộ nông thôn, giảm 3,05 điểm phần trăm so với năm 2016; số hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 6,95 triệu hộ, chiếm 43,92%, tăng 3,89 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, trong 8,02 triệu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thì 85,75% số hộ có nguồn thu nhập lớn nhất từ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và 14,25% hộ có nguồn thu nhập lớn nhất không phải từ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Thời điểm 1/7/2025, số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 51,94% tổng số lao động khu vực nông thôn cả nước, giảm 4,36 điểm phần trăm so với năm 2016; tỷ trọng lao động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48,06% (năm 2016 chiếm 43,7%)…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, tình hình kinh tế-xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các vùng, miền. Quá trình chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nhìn chung còn chậm. Quy mô sản xuất tuy đã được nâng lên nhưng sản xuất nhỏ vẫn phổ biến, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản còn ít, mô hình cánh đồng lớn chưa nhiều. Đời sống cư dân nông thôn ở một số nơi còn gặp khó khăn, chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Tổng điều tra nông nghiệp 2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 có ý nghĩa lịch sử hết sức là quan trọng. Thông qua Tổng điều tra cung cấp nguồn thông tin quý giá giúp cho Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương có nền tảng số liệu phục vụ trong công tác quản lý, điều hành kinh tế-xã hội. Kết quả sơ bộ công bố hôm nay là căn cứ thực tiễn và có ý nghĩa chiến lược trên nhiều phương diện; cung cấp những số liệu đầu tiên phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, cập nhật tình hình về nông thôn và nông nghiệp sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đảm bảo thực hiện chiến lược theo Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ mới.

Sau hội nghị đề nghị tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện số liệu chính thức của cuộc Tổng điều tra phục vụ cho công tác quản lý và điều hành, hoạch định chính sách, xây dựng các cơ chế phát triển kinh tế-xã hội. Những số liệu này sẽ bổ sung, cập nhật vào dữ liệu về quốc gia để phục vụ công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo của đất nước trong thời gian sắp tới./.

