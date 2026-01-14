Airbus “thắng lớn” tại Trung Quốc với loạt đơn hàng máy bay thân hẹp

Airbus đã nhận được một loạt đơn đặt hàng máy bay vào cuối năm ngoái từ các hãng hàng không Trung Quốc, củng cố vị thế thống trị của nhà sản xuất máy bay châu Âu tại Trung Quốc và cam kết lâu dài của họ đối với thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 12/2025, 5 công ty Trung Quốc, gồm Air China, Spring Airlines, Juneyao Air, China Express Airlines và China Aircraft Leasing Group, đã công bố các thỏa thuận mua tổng cộng 148 máy bay Airbus A320, tất cả đều là máy bay thân hẹp.

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China dẫn đầu về số đơn đặt hàng. Trong hồ sơ được công bố vào ngày 30/12, hãng hàng không này cho biết họ đã ký thỏa thuận mua 60 máy bay A320neo với giá khoảng 9,5 tỷ USD theo giá niêm yết, với lịch giao hàng dự kiến từ năm 2028 đến năm 2032, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý.

Thông báo này được đưa ra sau những tiết lộ tương tự từ các hãng hàng không nội địa khác.

Vào ngày 29/12, hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines và hãng hàng không tư nhân Juneyao Air công bố kế hoạch mua tổng cộng 55 máy bay thuộc dòng A320.

Hãng hàng không khu vực China Express Airlines ngày 30/12 cho biết, họ sẽ mua 3 máy bay dòng A320 trong một thỏa thuận trị giá khoảng 380 triệu USD, trong khi China Aircraft Leasing Group cùng ngày tiết lộ họ đã ký thỏa thuận với Airbus để mua 30 máy bay thuộc dòng A320neo.

Đợt đơn đặt hàng mới nhất này bổ sung vào một loạt các thỏa thuận lớn đã củng cố vị trí dẫn đầu của Airbus tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào tháng 7/2022, Airbus đã nhận được đơn đặt hàng 292 máy bay thuộc dòng A320neo từ ba hãng hàng không nội địa lớn của Trung Quốc-Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines.

Tiếp đó, vào tháng 4/2023, Airbus đã ký thỏa thuận với Công ty Cung ứng Hàng không Trung Quốc (China Aviation Supplies Holding Co) về việc cung cấp 160 máy bay, bao gồm 150 máy bay thuộc dòng A320 và 10 máy bay thân rộng A350-900.

Đến cuối năm 2025, thị phần của Airbus tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng 55%, vượt qua Boeing, và Trung Quốc trở thành thị trường quốc gia lớn nhất của Airbus trong nhiều năm liên tiếp.

Giám đốc điều hành của Airbus, ông Guillaume Faury, trước đó cho biết Trung Quốc sẽ cần khoảng 9.500 máy bay mới trong 20 năm tới, chiếm khoảng một phần năm nhu cầu toàn cầu, và mô tả dòng máy bay A320 là "máy bay một lối đi bán chạy nhất thế giới," cạnh tranh trực tiếp với dòng máy bay 737 của Boeing.

Các giám đốc điều hành trong ngành cảnh báo rằng nhu cầu đối với máy bay thân hẹp đang vượt quá nguồn cung. Năm 2024, một giám đốc điều hành cấp cao tại công ty tài chính hàng không toàn cầu Avolon cho biết, các mẫu máy bay chủ chốt của cả Airbus và Boeing-bao gồm A320neo và 737 MAX-đã được bán hết cho đến năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Airbus đang đẩy nhanh sản xuất đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Tháng 12/2025, công ty đã bàn giao chiếc máy bay A320 thứ 800 được lắp ráp tại nhà máy Thiên Tân, Trung Quốc cho Air China.

Nhà máy tại Thiên Tân, được khánh thành vào năm 2008, là dây chuyền lắp ráp cuối cùng máy bay thương mại đầu tiên của Airbus bên ngoài châu Âu.

Airbus đã mở dây chuyền lắp ráp cuối cùng thứ hai cho dòng máy bay A320 tại Thiên Tân vào tháng 10/2025, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng sản lượng sản xuất A320 toàn cầu lên 75 máy bay mỗi tháng vào năm 2027.

Dây chuyền mới dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào đầu năm 2026.

Hiện, Airbus đang vận hành 10 địa điểm lắp ráp cuối cùng trên toàn thế giới, bao gồm hai địa điểm tại Trung Quốc. Airbus cho biết, trong năm 2024, khoảng một phần tư số máy bay được lắp ráp tại Thiên Tân đã được giao cho các thị trường ngoài Trung Quốc./.

