Bất chấp sự cố A320, Airbus vượt mục tiêu bàn giao máy bay năm 2025

Các nguồn thạo tin cho biết Airbus đã bàn giao 793 máy bay trong năm 2025, vượt mục tiêu 790 chiếc sau điều chỉnh, trong bối cảnh hãng đối mặt nhiều thách thức về kỹ thuật và nguồn cung linh kiện.

Máy bay của Airbus tại Triển lãm hàng không Paris, ngày 17/6/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo các nguồn thạo tin, tập đoàn Airbus SE đã bàn giao tổng cộng 793 máy bay trong năm 2025, chính thức vượt mức mục tiêu cả năm đã được điều chỉnh trước đó.

Các nguồn tin này cho biết Airbus đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao trong những ngày cuối cùng của năm để đạt được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các nguôn tin lưu ý rằng đây mới chỉ là số liệu sơ bộ, có thể thay đổi nhẹ trong báo cáo chính thức.

Trước đó vào tháng 12/2025, Airbus đã phải hạ dự báo về số lượng máy bay bàn giao từ mức khoảng 820 chiếc xuống mục tiêu hiện tại là 790 chiếc sau khi dòng máy bay chủ lực A320 gặp hàng loạt sự cố kỹ thuật.

Vì các sự cố này, hãng đã phải triển khai một đợt triệu hồi quy mô lớn để nâng cấp phần mềm, đồng thời tiến hành kiểm tra bổ sung sau khi phát hiện một số tấm thân máy bay của dòng này không đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn của Airbus đã từ chối đưa ra bình luận về kết quả bàn giao năm nay. Người này cho biết các số liệu chính thức về đơn hàng và số lượng máy bay bàn giao đã được kiểm toán sẽ được tập đoàn công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 12/1 tới.

Chỉ số bàn giao máy bay của cả Airbus và đối thủ Boeing Co. luôn là thước đo hiệu suất được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là nguồn mang lại dòng tiền lớn nhất cho các “ông lớn” này mà còn là chỉ báo quan trọng phản ánh sự ổn định của mạng lưới cung ứng toàn cầu.

Trong những năm qua, Airbus đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung linh kiện đúng hạn, từ các bộ phận nội thất cho đến động cơ. Tình trạng này thường xuyên dẫn đến việc nhiều máy bay chưa thể hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng theo đúng kế hoạch./.

