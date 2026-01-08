VISA và các ngân hàng Việt ra mắt nền tảng thanh toán thương mại toàn cầu

Visa - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới hợp tác cùng VPBank, MB và Ngân hàng Shinhan Việt Nam chính thức ra mắt Nền tảng thanh toán thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform - GTPP), hỗ trợ thanh toán thẻ thương mại toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam.

Tập trung vào hành lang thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, GTPP cho phép các nhà nhập khẩu Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp Hàn Quốc thông qua thẻ doanh nghiệp Visa.

Theo Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và The Korea Times, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc đạt 86,7 tỷ USD năm 2024 và được dự báo sẽ hướng tới mốc 150 tỷ USD vào năm 2030. Nền tảng GTPP giúp đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới, giảm thiểu sai sót và cung cấp khả năng đối soát theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Thanh toán B2B là nền tảng trong nền kinh tế Việt Nam, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và tạo ra việc làm. Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về mức độ sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B, với tỷ lệ 8,3% trên tổng giá trị thanh toán B2B tại các đơn vị chấp nhận thanh toán B2B tại Việt Nam, phản ánh mức độ sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số.

Thông qua việc hỗ trợ các khoản thanh toán xuyên biên giới an toàn và hiệu quả, GTPP giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cải thiện dòng tiền và tiếp cận thị trường mới - những bước đi then chốt khi Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với Hàn Quốc và các thị trường khác.

Triển khai thanh toán bằng thẻ VPBiz Visa Platinum, thẻ doanh nghiệp Shinhan Visa và thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các nhà nhập khẩu vừa và nhỏ bao gồm: thanh toán xuyên biên giới liền mạch và an toàn, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, số hóa chứng từ để tăng tính minh bạch, và thời gian quyết toán nhanh chóng. Nền tảng GTPP đồng thời mở rộng cơ hội thương mại quốc tế bằng cách kết nối người mua Việt Nam với mạng lưới nhà cung cấp Hàn Quốc thông qua hợp tác với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).

Cột mốc này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Visa và các đối tác ngân hàng trong việc thúc đẩy ứng dụng thanh toán số cho doanh nghiệp Việt Nam. Việc VPBank, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và MB được Visa vinh danh với “Giải thưởng xuất sắc dành cho đơn vị tiên phong trong thương mại B2B cho SME 2025” là minh chứng cho vai trò tiên phong của các ngân hàng trong việc đưa GTPP ra thị trường.

Những nỗ lực này phản ánh chiến lược dài hạn của Visa trong việc hiện đại hóa thanh toán B2B trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giao thương hiệu quả hơn khi Việt Nam ngày càng thắt chặt quan hệ kinh tế với Hàn Quốc./.

