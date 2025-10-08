Airbus A320 trở thành dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử

Ngày 10/7, Tập đoàn Airbus của châu Âu đã ghi dấu mốc thương mại mới khi A320 vượt qua Boeing 737 của Mỹ để trở thành dòng máy bay được bàn giao nhiều nhất trong lịch sử.

Với chiếc A320 mới nhất được bàn giao cho hãng hàng không Flynas của Saudi Arabia, Airbus đã phá vỡ kỷ lục kéo dài nhiều thập kỷ của Boeing khi nâng tổng số bàn giao lên 12.260 chiếc kể từ khi A320 bắt đầu được đưa vào khai thác năm 1988, theo dữ liệu của công ty tư vấn Cirium có trụ sở tại Anh.

Tổng cộng Boeing và Airbus đã bàn giao hơn 25.000 máy bay thuộc dòng thân hẹp này, vốn được thiết kế ban đầu để phục vụ các trung tâm trung chuyển lớn và sau đó được các hãng hàng không giá rẻ sử dụng rộng rãi.

Sau sự kiện 11/9/2001, Boeing đã cắt giảm sản lượng trong khi Airbus tăng cường hợp tác với các hãng giá rẻ này.

Hiện, Airbus là nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới tính theo số lượng bàn giao hằng năm và đang mở rộng sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc.

Dòng A320 được ra mắt năm 1984 vào thời điểm nhiều người nghi ngờ liệu Airbus có thể tồn tại thêm 1 thập kỷ nữa hay không sau khi cố gắng tung ra hai dòng máy bay thân rộng.

Ba năm sau, A320 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Khi đó, các kỹ sư của Airbus đã mạo hiểm khi lần đầu tiên đưa hệ thống điều khiển bằng máy tính (fly-by-wire) vào một dòng máy bay thương mại chủ lực - một công nghệ tiên phong từng bị giới nghiệp đoàn và một số hãng hàng không phản đối, nhưng sau đó đã trở nên phổ biến./.

