Siết chặt quản lý thị trường, ưu tiên nguồn hàng cho vùng thiên tai dịp Tết

Bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các địa phương trên cả nước đã gấp rút triển khai kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong khi đó, Bộ Công Thương cũng ban hành chỉ thị gửi các địa phương nhằm bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ cung-cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương đảm bảo bình ổn giá

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị hàng hóa Tết được coi là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn góp phần bình ổn thị trường.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh: “Ổn định cung ứng hàng thiết yếu chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bởi chỉ cần một mắt xích thiếu hụt trong thời điểm cuối năm có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn thị trường đô thị."

Theo đó, Hà Nội đã lên kế hoạch dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu khổng lồ, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong khoảng 3 tháng trước, trong và sau Tết. Cụ thể, thành phố đã chuẩn bị khoảng 300.000 tấn gạo, 60.000 tấn thịt lợn, 16.000 tấn thịt bò, 20.000 tấn thịt gia cầm, 400 triệu quả trứng, 340.000 tấn rau củ quả và 167.000 tấn thực phẩm chế biến, thủy hải sản.

Các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn cũng chủ động tăng lượng dự trữ từ 5-30% so với năm trước, trong đó tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm trên 80%. Ông Hiệp cho biết thêm: “Không chỉ đủ hàng, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm cơ cấu nguồn cung hợp lý, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới của người dân Thủ đô."

Người dân lựa chọn hàng hóa Tết tại các siêu thị. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Tại Đà Nẵng, địa phương này triển khai kế hoạch bình ổn thị trường với 15-20 điểm bán hàng bình ổn và khoảng 10 điểm bán lưu động tại các khu dân cư đông đúc.

Đặc biệt, Đà Nẵng chú trọng các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực chịu ảnh hưởng nặng do bão lũ như Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Tiên Phước... thông qua các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng khó khăn, đồng thời Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức các điểm bán hàng bình ổn tại khu công nghiệp, tạo điều kiện để công nhân và người lao động có thể tiếp cận nguồn hàng giá hợp lý.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tổ chức hơn 90 sự kiện phục vụ Tết như hội hoa Xuân, hội chợ Xuân, tuần lễ khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng cả ngày lẫn đêm. Đây cũng là chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế đêm, tăng cường sức mua và tạo không khí sôi động trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương siết chặt quản lý hàng hóa Tết

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025, yêu cầu các Sở Công Thương trên cả nước triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương bám sát diễn biến thị trường. Các Sở Công Thương cần chủ động nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu... để có phương án kịp thời, góp phần kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các địa phương thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa cần được phổ biến rộng rãi qua các cơ quan truyền thông. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với báo chí để thông báo đầy đủ về các điểm bán hàng bình ổn, tránh tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Tại chỉ thị này, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các địa phương thực hiện điều phối nguồn hàng về vùng khó khăn. Các doanh nghiệp tổ chức các chuyến hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai nhằm đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý. Đặc biệt, các khu vực đang xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai cũng được ưu tiên nguồn cung, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Lực lượng Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng, niêm yết giá sai quy định, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng tiêu dùng mạnh như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia...

Theo Bộ Công Thương, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tại biên giới, cảng hàng không và các kho hàng lớn.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong chương trình làm việc, các đoàn công tác sẽ khảo sát thực tế tại một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo, đồng thời các đoàn tiến hành khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới nhằm đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại./.

