Giá dầu cao nhất trong bảy tuần do dự báo trái chiều về nguồn cung

Chốt phiên giao dịch 12/1 giá dầu tăng và ở mức cao nhất trong bảy tuần do lo ngại nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu từ Iran.

Các lệnh trừng phạt và những bất ổn chính trị hiện tại đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này.

Tuy nhiên, kỳ vọng nguồn cung tăng từ Venezuela - một thành viên khác của OPEC - đã hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 53 xu Mỹ (0,8%) chốt phiên ở mức 63,87 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 38 xu Mỹ (0,6%) lên 59,50 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 18/11 và của WTI kể từ ngày 5/12.

Theo dữ liệu của Kpler và Vortexa, Iran hiện có lượng dầu đang vận chuyển trên biển ở mức kỷ lục, tương đương khoảng 50 ngày sản lượng, trong bối cảnh Trung Quốc mua ít hơn và Tehran tìm cách bảo vệ nguồn cung trước nguy cơ các hoạt động quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, Venezuela được kỳ vọng sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá dầu có khả năng giảm dần trong năm nay khi nguồn cung mới tạo ra tình trạng thặng dư trên thị trường, dù rủi ro địa chính trị từ Nga, Venezuela và Iran vẫn tiếp tục biến động./.

