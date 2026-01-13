Giá vàng và bạc lập đỉnh lịch sử trước bất ổn về chính sách tiền tệ Mỹ

Ngày 12/1, thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh khi giá vàng và bạc đồng loạt lập kỷ lục mới, trong bối cảnh đồng USD suy yếu do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ can thiệp chính trị vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt lên gần 4.600 USD/ounce - mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi giá bạc tiến sát và sau đó vượt mốc 85 USD/ounce, trở thành kỷ lục lịch sử mới.

Dữ liệu giao dịch cho thấy giá bạc kỳ hạn tháng 3 đã tăng hơn 7%, lên trên 85 USD/ounce trong phiên cùng ngày.

Đà tăng mạnh của các kim loại quý diễn ra khi đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.

Nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn sau thông tin Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra Fed, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương này trước sức ép của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xác nhận việc Fed nhận được các trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn liên quan đến phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 6/2025, trong đó có nội dung về dự án cải tạo trụ sở Fed. Ông Powell cho rằng đây là hành động “chưa từng có tiền lệ” và cảnh báo nguy cơ chính trị hóa chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên đầu tuần, dẫn đầu là Hong Kong và Thượng Hải, nối tiếp đà tăng của Phố Wall cuối tuần trước.

Các thị trường châu Âu biến động nhẹ, còn nhiều chỉ số lớn trên thế giới vẫn duy trì xu hướng tích cực từ đầu năm 2026.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầy biến động do những rủi ro địa chính trị mới, bao gồm các cuộc biểu tình tại Iran và việc Mỹ thu giữ nguồn cung dầu của Venezuela.

Giới phân tích nhận định, diễn biến hiện nay cho thấy tâm lý bất ổn đang gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu, khi các yếu tố chính trị và địa chính trị ngày càng tác động mạnh đến chính sách tiền tệ, tiền tệ và dòng vốn đầu tư./.

