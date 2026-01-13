Giá bạc chạm mức cao kỷ lục, giá vàng vượt xa mốc 4.600 USD mỗi ounce

Giá bạc giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục 86,22 USD/ounce trong phiên giao dịch 12/1 khi nhà đầu tư ồ ạt đổ vốn vào các tài sản an toàn trước những bất ổn liên quan tới khả năng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Trong khi đó, giá vàng đã lập kỷ lục mới trên mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch 12/1.

Giá vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.609,58 USD/ounce vào lúc 1 giờ 38 phút sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam) sau khi chạm mốc kỷ lục 4.629,94 USD/ounce cũng trong phiên này.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ cũng chốt phiên ở mức 4.614,70 USD/ounce, tăng 2,5%.

Các chuyên gia của ngân hàng Societe Generale nhận định rằng sự bất ổn ngày càng gia tăng đã tác động trực tiếp đến thị trường vàng và dường như mỗi tuần thị trường lại phải đối mặt với một yếu tố rủi ro mới. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng hiện chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Trong năm 2025 giá vàng đã tăng hơn 64%, và là mức tăng mạnh nhất kể từ 1979, trong khi giá bạc tăng giá kỷ lục với mức tăng hơn 146%.

Cũng trong phiên 12/1, giá bạch kim giao ngay tăng 3%, lên 2.342,10 USD/ounce, còn giá palladium tăng 2,5%, lên 1.861,44 USD/ounce.

Các chuyên gia thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1, sau khi đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 0,75 điểm phần trăm trong năm 2025.

Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

