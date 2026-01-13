Giá vàng ngày 13/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (13/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Giá vàng đã lập kỷ lục mới trên mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch 12/1.

Giá vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.609,58 USD/ounce vào lúc 1 giờ 38 phút sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam) sau khi chạm mốc kỷ lục 4.629,94 USD/ounce cũng trong phiên này.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ cũng chốt phiên ở mức 4.614,70 USD/ounce, tăng 2,5%.

Các chuyên gia của ngân hàng Societe Generale nhận định rằng sự bất ổn ngày càng gia tăng đã tác động trực tiếp đến thị trường vàng và dường như mỗi tuần thị trường lại phải đối mặt với một yếu tố rủi ro mới. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng hiện chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 64%, và là mức tăng mạnh nhất kể từ 1979.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

