Giá vàng ngày 13/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đã lập kỷ lục mới trên mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch 12/1.

Giá vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.609,58 USD/ounce vào lúc 1 giờ 38 phút sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam) sau khi chạm mốc kỷ lục 4.629,94 USD/ounce cũng trong phiên này.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ cũng chốt phiên ở mức 4.614,70 USD/ounce, tăng 2,5%.

Các chuyên gia của ngân hàng Societe Generale nhận định rằng sự bất ổn ngày càng gia tăng đã tác động trực tiếp đến thị trường vàng và dường như mỗi tuần thị trường lại phải đối mặt với một yếu tố rủi ro mới. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng hiện chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 64%, và là mức tăng mạnh nhất kể từ 1979.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

