Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước giữ ổn định quanh ngưỡng 162 triệu đồng

Sáng nay (13/1), giá vàng trong nước và tỷ giá trung tâm đi ngang, trong khi thế giới giảm 31 USD.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 159,5-162 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng không có biến động so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 157,3-160,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.591 USD/ounce, giảm tới 31 USD/ounce so với chốt phiên ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.129 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 12/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.055-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.069-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.085-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

