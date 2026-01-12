Giá dầu châu Á "hạ hỏa" khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung giảm bớt

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm nhẹ trong phiên đầu tuần 12/1, khi lo ngại gián đoạn nguồn cung từ tình hình bất ổn tại Iran hạ nhiệt sau tuyên bố của Tehran rằng tình hình đã được “kiểm soát hoàn toàn.”

Thị trường cũng đang theo dõi khả năng Venezuela nối lại xuất khẩu dầu.

Cụ thể, chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 9 xu Mỹ, xuống còn 63,25 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 10 xu, còn 59,02 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng giá hơn 3% trong tuần trước - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2025 - khi giới chức Iran đẩy mạnh các hoạt động ứng phó tình hình trong nước dù làn sóng phản đối tiếp tục leo thang trong những ngày cuối tuần.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 12/1 khẳng định rằng tình hình tại Iran hiện “đang được kiểm soát hoàn toàn” sau diễn biến bất ổn cuối tuần.

Dù giá dầu trong những ngày gần đây đã tăng lên phần nào để phản ánh các rủi ro địa chính trị, ông Saul Kavonic - Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của công ty dịch vụ tài chính MST Marquee - nhận định thị trường vẫn đang đánh giá thấp rủi ro địa chính trị từ khả năng bất ổn tại Iran lan rộng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Ông nói: “Thị trường đang chờ đợi những gián đoạn nguồn cung thực sự trước khi phản ứng mạnh.”

Trong khi đó, Venezuela được kỳ vọng sẽ sớm nối lại xuất khẩu dầu sau khi diễn biến liên quan đến nhà lãnh đạo của nước này.

Tuần trước, ông Trump cho biết Chính phủ Venezuela sẵn sàng bàn giao cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu đang chịu lệnh trừng phạt.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính Phillip Nova, cho rằng giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trừ khi nhu cầu phục hồi rõ rệt hoặc xảy ra cú sốc nguồn cung đáng kể.

Bà lưu ý các hợp đồng dầu kỳ hạn ngày càng phản ánh kịch bản dư cung khi thị trường bước sang năm 2026.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga trong bối cảnh Ukraine gia tăng các hoạt động nhắm vào cơ sở năng lượng của Nga và khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với lĩnh vực năng lượng của nước này./.

