Giá dầu thế giới tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên 13/1, khi nguy cơ gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung gia tăng từ Venezuela.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,60 USD, tương đương 2,5%, lên 65,47 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 61,15 USD/thùng, tăng 1,65 USD, tương đương khoảng 2,8%.

Iran, một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đang đối mặt với các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào có hoạt động giao thương với Iran sẽ phải chịu mức thuế quan 25% đối với mọi hoạt động kinh doanh thực hiện với Mỹ.

Một tín hiệu khác báo hiệu nguồn cung thắt chặt là việc bốn tàu chở dầu do Hy Lạp quản lý đã bị tấn công bởi máy bay không người lái chưa xác định vào ngày 13/1. Các tàu này đang ở Biển Đen trên đường tới nạp dầu tại cảng của Liên danh Đường ống Caspian (CPC) ngoài khơi bờ biển Nga.

Với những diễn biến này, chuyên gia phân tích Janiv Shah của công ty nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực dầu khí Rystad nhận định rằng những lo ngại về tình trạng dư cung tạm thời đã lùi về phía sau.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu cũng bị hạn chế phần nào bởi những lo ngại về nguồn cung dầu thô bổ sung tràn vào thị trường khi hoạt động xuất khẩu của Venezuela được nối lại.

Tuần trước, ông Trump cho biết Venezuela chuẩn bị bàn giao cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu đang chịu các chế tài./.

Giá dầu cao nhất trong bảy tuần do dự báo trái chiều về nguồn cung Giá dầu tăng cao nhất trong bảy tuần do lo ngại về xuất khẩu từ Iran và nguồn cung hạn chế, dù kỳ vọng từ Venezuela giúp hạn chế đà tăng.