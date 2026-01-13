Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ đạt mốc lịch sử gần 16,46 tỷ USD

Ngày 13/1, Bộ Công Thương cho biết: Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong số đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ đạt 10,3 tỷ USD tăng 14,2%, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 6,1 tỷ USD tăng 4,9%.

Nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn hoặc tăng trưởng mạnh gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD tăng 27%, chiếm 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với 1,7 tỷ USD tăng 15,8%, chiếm 16,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với 1,05 tỷ USD tăng 11,3%, chiếm 10,2%.

Các mặt hàng khác có tăng trưởng đáng kể bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 97%, hạt tiêu tăng 54% lên 74,2 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo tăng 53% lên 252,6 triệu USD, chè tăng 27,5% lên 4,7 triệu USD, hàng thủy sản tăng 26% lên 19,6 triệu USD.

Cùng đó, hóa chất tăng 22,5% lên 356,7 triệu USD, hàng dệt may tăng 23% lên 194,2 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 24% lên 221,2 triệu USD, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 16,5% lên 2,8 triệu USD, sản phẩm hóa chất tăng 15% lên 150,8 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ trong giai đoạn này chỉ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ chiếm tỷ trọng 1,75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 4,23 tỷ USD với Ấn Độ trong năm 2025, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước có sự khác biệt đáng kể, Ấn Độ cung cấp nguyên liệu thiết yếu như sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; trong khi Việt Nam xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm công nghệ, điện tử, dệt may, hóa chất, gỗ, giày dép, gia vị, càphê và hồ tiêu. Sự bổ sung này giúp giảm rủi ro và thúc đẩy chuỗi giá trị khu vực.

Về đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam, Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), Công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, theo Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa Ấn Độ, tính đến năm 2022, Việt Nam đã đầu tư khoảng 28,55 triệu USD vào các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin, dược phẩm... tại Ấn Độ.

Năm 2024, VinFast (Việt Nam) công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy xe điện tại Tamil Nadu, với giai đoạn 1 là 500 triệu USD, đã ra mắt sản phẩm xe điện trọng năm 2025.

Tháng 12 năm 2025 – Vingroup thông báo ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Chính phủ bang Telangana tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Telangana Rising về khoản đầu tư dự kiến 3 tỷ USD, được triển khai theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang này.

Với nền tảng tăng trưởng kinh tế cao của cả hai nước, nhu cầu thị trường bổ trợ lẫn nhau và động lực từ các chuyến thăm cấp cao, diễn đàn đa phương, thương mại Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá hoàn toàn có khả năng đạt mốc 20 tỷ USD trong những năm tới.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Ấn Độ nổi lên như đối tác thay thế ổn định và đáng tin cậy, góp phần đa dạng hóa thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, đưa quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, từ ngày 8 -10/1/2026, Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống quốc tế Indusfood 2026, sự kiện thương mại thực phẩm uy tín hàng đầu châu Á diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến trưng bày nhiều mặt hàng chất lượng cao gồm sản phẩm chế biến: sầu riêng, mít, chanh dây đông lạnh, xoài sấy, mít sấy, càphê và một số mặt hàng thực phẩm, đồ uống khác.

Đặc biệt, gian hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn từ đối tác Ấn Độ và quốc tế. Nghi thức khai trương khu trưng bày của Việt Nam được thực hiện trang trọng với sự tham gia của đại diện Thương vụ và các đối tác địa phương.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, hội chợ còn ghi nhận sự tham gia tích cực của đoàn người mua từ doanh nghiệp Việt Nam với gần 20 doanh nghiệp tham dự nhằm tìm hiểu và khai thác cơ hội kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ.

Các mặt hàng được quan tâm đặc biệt bao gồm thịt trâu, sản phẩm bơ sữa (dairy products) và tôm nguyên liệu. Sự hiện diện của đoàn người mua này góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, đồng thời tận dụng lợi thế của Ấn Độ trong lĩnh vực nông sản và thủy sản.

Hơn nữa, việc tham gia Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống quốc tế Indusfood 2026 còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà mua hàng và chuỗi phân phối toàn cầu; kết nối đối tác, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng mới…, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Ấn Độ cũng như các khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Âu, đồng thời tăng cường nhập khẩu nguyên liệu chiến lược./.

