Bảo đảm điện cho miền Bắc: Đặt yêu cầu cao ngay từ đầu năm 2026

Ngày 13/1, tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh ba nhiệm vụ chính trị cốt lõi mà toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên phải luôn ghi nhớ.

Theo ông Đặng Hoàng An, bài toán cung ứng điện khu vực miền Bắc trong một vài năm tới sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trước khi có thêm các nguồn điện bổ sung căn cơ.

Tốc độ tăng trưởng phụ tải tại miền Bắc hiện cao hơn các khu vực còn lại của cả nước. Đáng chú ý, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm khách hàng tiêu thụ nhiều điện đang có xu hướng dịch chuyển mạnh ra phía Bắc, khiến nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện đặt ra yêu cầu rất cao. EVN và các đơn vị đã triển khai nhiều dự án quan trọng, song cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đầu tư hạ tầng điện để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh ba đột phá chiến lược đã được Đảng bộ Tập đoàn xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ, gồm: nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo gắn với xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện gắn với chuyển đổi năng lượng xanh; và tạo đột phá trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Theo ông Đặng Hoàng An, bản chất của đột phá chính là làm nhanh hơn, hoàn thành sớm hơn các mục tiêu để tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo ở mức cao hơn.

Về cung ứng điện – nhiệm vụ chính trị hàng đầu, ông Đặng Hoàng An cho biết tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc hiện mới còn rất khiêm tốn so với tiềm năng.

Trong khi dư địa phát triển lớn, việc người dân và doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư cần được nhìn nhận thấu đáo để có giải pháp khuyến khích phù hợp và cần chủ động tạo điều kiện, mở tối đa không gian phát triển cho loại hình nguồn điện này, song song với việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Đối với thủy điện nhỏ, ngành điện cần chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về đấu nối, đường dây, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, vừa góp phần bảo đảm nguồn cung, vừa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó, các giải pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cần được triển khai đồng bộ.

Một yêu cầu xuyên suốt khác được Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh là lấy khách hàng làm trung tâm, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng các dịch vụ sau công tơ điện.

Đồng thời, EVN cần chủ động tham gia phát triển hạ tầng trạm sạc cho phương tiện sử dụng điện, bởi xu hướng điện hóa trong giao thông là tất yếu, gắn với định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, toàn Tổng công ty phải quán triệt tinh thần cao nhất, cốt lõi nhất là Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm triển khai thống nhất theo các nghị quyết của Trung ương.

EVNNPC xác định 4 nhóm nhiệm vụ lớn. Cụ thể, nhóm nhiệm vụ thứ nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống. EVNNPC sẽ đẩy nhanh các dự án tạo nguồn, trước hết là các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), đồng thời tạo đột phá trong phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu.

Đối với lưới điện, Tổng công ty áp dụng cơ chế đầu tư mới nhằm rút ngắn tiến độ, phấn đấu các dự án 110 kV quy mô nhỏ hoàn thành trong 1 năm, các dự án tuyến dài không quá 2 năm.

Song song với đầu tư, EVNNPC tập trung chuẩn bị lưới điện sẵn sàng vận hành ổn định, hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, lắp đặt tụ bù trước mùa nắng nóng; các phương án cung cấp điện được phê duyệt ngay trong tháng 1.



Nhóm nhiệm vụ thứ hai là xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính giai đoạn 2026 - 2030 với hệ thống chỉ tiêu chi tiết. Riêng năm 2026, EVNNPC đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 30% khối lượng kế hoạch 5 năm; trong đó, các chỉ tiêu về quản trị, chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đều phải đạt mức cao ngay từ năm đầu.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là tạo đột phá trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. EVNNPC sẽ khai thác toàn diện dữ liệu từ các dự án chuyển đổi số lớn, hoàn thành 50% khối lượng chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2027, với quan điểm triển khai nhanh, làm sớm, tránh lạc hậu công nghệ.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chiều sâu, sẵn sàng tái cơ cấu để đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng cao, phụ tải tăng mạnh và chịu thiệt hại nặng nề từ ba cơn bão lớn với chi phí khắc phục khoảng 600 tỷ đồng, EVNNPC vẫn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Sản lượng điện thương phẩm đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024, đạt 100,18% kế hoạch EVN giao.

Đặc biệt, EVNNPC đã hoàn thành nhiệm vụ xóa các thôn, bản “lõm điện - lõm sóng” tại miền núi phía Bắc. Đến ngày 15/12/2025, 100% trong tổng số 110 thôn, bản đã cơ bản có điện, 46 trạm BTS được cấp điện ổn định, góp phần nâng cao khả năng kết nối, cải thiện đời sống người dân vùng sâu, vùng xa.

Bước sang năm 2026, EVNNPC xác định đây là năm bản lề để tạo đà bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 điện thương phẩm đạt gần 165 tỷ kWh, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững./.

