EVN thử nghiệm trên giấy giá bán lẻ điện hai thành phần từ tháng 10/2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam.”

Bộ Công Thương đã đồng ý cho EVN triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025.

Theo EVN, đối tượng tham gia thử nghiệm là các khách hàng sản xuất lớn do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ điện trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Việc tính toán thử nghiệm trên giấy với số liệu thực tế nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương áp dụng giá điện hai thành phần được quy định tại Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024.

Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc thay thế biểu giá điện một thành phần hiện nay, bảo đảm phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và khả năng thích ứng của khách hàng.

Theo EVN, giá điện hai thành phần bao gồm: Giá công suất (Cp × Pmax): phản ánh chi phí cố định cho công suất cực đại khách hàng sử dụng trong tháng; giá điện năng (Ca × Ap): phản ánh chi phí biến đổi theo sản lượng điện tiêu thụ thực tế.

Như vậy, tiền điện khách hàng phải thanh toán sẽ gồm hai phần: phần trả cho công suất sử dụng lớn nhất (chi phí cố định) và phần trả cho điện năng tiêu thụ (chi phí biến đổi).

Cơ chế này giúp khuyến khích khách hàng quản lý nhu cầu sử dụng điện hiệu quả hơn, bởi nếu cùng sản lượng tiêu thụ nhưng giảm được công suất cực đại (Pmax), tiền điện sẽ giảm, đồng thời giúp ngành điện giảm công suất mang tải cực đại của hệ thống, tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành.

Theo EVN, biểu giá thử nghiệm được xây dựng theo từng cấp điện áp. Mức giá công suất dao động từ khoảng 209.000 đến 286.000 đồng/kW/tháng, còn giá điện năng (phần biến đổi) chia theo ba khung giờ - cao điểm, bình thường và thấp điểm, với mức giá trung bình từ 843 đến 2.251 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và thời điểm sử dụng điện.

Từ tháng 10/2025, các tổng công ty và công ty điện lực sẽ gửi thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm cho khách hàng thuộc diện tham gia, so sánh giữa biểu giá hiện hành và biểu giá hai thành phần. EVN khẳng định, đây chỉ là hoạt động thử nghiệm trên giấy, chưa áp dụng vào hóa đơn tiền điện thực tế.

EVN lưu ý rõ đây mới chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hoá đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.

Việc triển khai thử nghiệm là bước chuẩn bị cần thiết để ngành điện Việt Nam tiến tới áp dụng chính thức cơ chế giá điện hai thành phần, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí cung ứng điện, đồng thời khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bền vững./.

