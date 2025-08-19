EVN khởi công, khánh thành 3 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình tại 80 điểm cầu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự có 3 công trình, dự án về nguồn và lưới điện.

Theo đó, hai công trình khánh thành dịp 19/8 là tổ máy số 1, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tại tỉnh Phú Thọ. Cùng đó, EVN cũng tổ chức khởi công dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai.

Các dự án này đều là công trình năng lượng trọng điểm, hướng đến tăng khả năng cung ứng điện, đặc biệt trong khung giờ cao điểm; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia… Đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, đây là dự án thủy điện mở rộng có quy mô công suất lớn nhất hiện nay của Việt Nam, đồng thời là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng mở rộng nhà máy với 2 tổ máy, tổng công suất 480MW (2 x 240MW), sản lượng điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh. Tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được triển khai xây dựng ngay cạnh nhà máy thủy điện hiện hữu. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ góp phần tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao khả năng khai thác vận hành kinh tế của Nhà máy thủy điện Hòa Bình trong hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Đối với công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng giúp nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống.

Sau khi hạ đặt thành công rotor của tổ máy số 1 vào ngày 6/7/2025, EVN đã gấp rút tiến hành triển khai nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành tổ máy nhằm hoàn thành mục tiêu phát điện Tổ máy số 1 của dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 theo đúng tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Còn với Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, đây là công trình năng lượng cấp 1, nhóm B, được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 01 pha, công suất 300MVA.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với quyết tâm cao của các nhà thầu tham gia thi công, Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đã được hoàn thành đóng điện vào ngày 21/07/2025, đáp ứng được tiến độ đặt ra.

Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên. (Ảnh: evn)

Công trình khi hoàn thành được đấu nối với đường dây 500kV Hiệp Hoà-Sơn La, Hiệp Hòa-Việt Trì, là điểm trung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thuỷ điện từ các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh. Trạm biến áp này cũng sẽ được đấu nối vào Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên sau khi tuyến đường dây này hoàn thành, kịp thời giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc và giảm nhập khẩu điện, góp phần quan trọng đảm bảo điện khu vực miền Bắc trong các năm tiếp theo.

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ; tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, dự án nguồn điện được EVN khởi công dịp này là Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, được xây dựng tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, được xếp hạng Công trình đặc biệt, nhóm A. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.965 tỷ đồng. Với sản lượng điện dự kiến hằng năm đạt khoảng 113,1 triệu kWh, công trình sẽ góp phần đảm bảo điện cho miền Nam và cả nước trong giai đoạn sắp tới, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Một số mục tiêu quan trọng khác của dự án là tận dụng tối đa nguồn nước xả thừa mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu, tăng khả năng huy động công suất trong giờ cao điểm, giảm chi phí sản xuất điện và giảm phát thải khí nhà kính. Dự án cũng sẽ giúp nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, giảm cường độ làm việc của các tổ máy thuộc Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, hướng đến mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả, bền vững.

Theo kế hoạch, công trình sẽ phát điện tổ máy số 1 vào quý 3/2027, tiến tới hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2027. Đây không chỉ là những mốc thời gian, mà là lời cam kết mạnh mẽ từ EVN với đất nước và Nhân dân, cam kết về một công trình chất lượng, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Trong hơn 70 năm qua, ngành Điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Nếu như năm 1954, tổng công suất chỉ đạt 31,5MW thì đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Quốc gia đạt khoảng 88.400MW, đứng thứ 23 thế giới và đứng hàng đầu trong ASEAN, trong đó, tổng công suất của các nhà máy do EVN và các đơn vị trong EVN quản lý chiếm tỷ trọng khoảng 37% tổng công suất đặt toàn hệ thống.

Đến nay, hệ thống lưới điện quốc gia đã vươn tới mọi miền của đất nước với 11.841km đường dây 500kV; 20.667km đường dây 220kV, 23.725km đường dây 110kV; 41 trạm biến áp 500kV, 168 trạm biến áp 220kV. Năm 2024 vừa qua, đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối dài 519km hoàn thành “thần tốc” sau 6 tháng thi công-thành tích được đánh giá là chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500kV trước đó.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đạt 482.600 tỷ đồng bằng 100,75% so với Kế hoạch 05 năm được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, tổng giá trị vốn đầu tư toàn Tập đoàn năm 2024 đạt 112.892 tỷ đồng, bằng 110,8% so với kế hoạch, chiếm 70,56% tổng đầu tư của 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; năm 2025 ước đạt trên 114.000 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch.

Các công trình của EVN, trong tổng số 250 dự án khởi công và khánh thành dịp này đã góp phần tạo nên mạng lưới kết nối Bắc-Nam, Đông-Tây liền mạch, thông suốt, trên mọi mặt, mọi bình diện của đời sống kinh tế-xã hội. Qua đây, góp phần tạo động lực, tạo thế để đạt mốc tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.../.

Ký hợp đồng hơn 1.450 tỷ đồng gói thầu mở rộng Thủy điện Trị An Dự án Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, công suất lắp đặt 200MW bao gồm 2 tổ máy x 100MW.