Giá vàng ngày 14/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng và bạc thế giới đều chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 13/1, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố các dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Bên cạnh đó, những bất ổn dai dẳng về địa chính trị và kinh tế cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Vào lúc 1 giờ 31 sáng 14/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.591,49 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên giảm 0,3% xuống còn 4.599,10 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty dịch vụ thương mại hàng hóa kỳ hạn High Ridge Futures, nhận định rằng lý do khiến thị trường có tâm lý tích cực là do dữ liệu CPI khá ôn hòa, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1 tới, mặc dù các nhà đầu tư hiện đang dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho các loại tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, theo ông Meger, các yếu tố cơ bản như căng thẳng địa chính trị và những quan ngại xoay quanh sự độc lập của Fed cũng đang tiếp tục hỗ trợ cho vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: