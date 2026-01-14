Nguy cơ kinh tế Pháp rơi vào "vùng đỏ" nếu thâm hụt vượt 5% trong năm 2026

Ngày 14/1, Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau cảnh báo nền kinh tế nước này có thể rơi vào "vùng nguy hiểm" nếu thâm hụt ngân sách vượt quá 5% trong năm 2026.

Phát biểu trên kênh BFMTV, ông Villeroy - đồng thời là thành viên Hội đồng hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - nhấn mạnh, với mức thâm hụt trên 5%, Pháp sẽ bước vào "vùng đỏ," tức là vùng nguy hiểm theo đánh giá của các tổ chức cho vay quốc tế.

Ông cũng cho biết bất ổn chính trị xoay quanh vấn đề ngân sách đang kéo lùi tăng trưởng ít nhất 0,2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, nền kinh tế Pháp - với quy mô lớn thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - vẫn cho thấy khả năng phục hồi nhất định.

Dẫn kết quả khảo sát tâm lý kinh doanh mới nhất của Ngân hàng Pháp, ông Villeroy cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 được dự báo đạt khoảng 0,9%.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, các nhà lập pháp của Pháp đã không thể thông qua ngân sách năm 2026, buộc chính phủ phải ban hành một đạo luật khẩn cấp tạm thời.

Cuộc họp xem xét ngân sách năm 2026 được nối lại vào ngày 13/1, song nhiều ý kiến cho rằng chính phủ có thể sẽ phải sử dụng các quyền hạn hiến định đặc biệt để thông qua ngân sách mà không cần sự chấp thuận đầy đủ của Quốc hội./.

Kinh tế Pháp thất thoát 12-15 tỷ euro vì khủng hoảng niềm tin chính trị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đang làm giảm tăng trưởng, khiến nền kinh tế Pháp mất 12-15 tỷ euro, tương đương 0,4-0,5 điểm phần trăm GDP.