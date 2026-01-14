Đồng Tháp: Tìm thấy thêm hài cốt liệt sỹ tại xã Phú Hựu

Sau nhiều ngày xác minh thông tin và thực hiện đào tìm tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp), ngày 13 và 14/1, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sỹ.

Theo thông tin của ông Nguyễn Văn Tư, nguyên là Xã đội phó xã An Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long (trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ), tại khu vực gò cao, thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu có chôn cất 11 liệt sỹ và đã cất bốc, quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ, hiện còn 3 hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy. Các liệt sỹ này thuộc Đại đội 208 Vĩnh Long, hy sinh giai đoạn từ năm 1969 đến 1971.

Từ thông tin của ông Nguyễn Văn Tư và người dân địa phương, Đội K91 tiến hành xác minh, khảo sát vị trí, tiến hành đào tìm tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu.

Sau khi mở rộng khu vực đào tìm với gần 500m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 2 bộ hài cốt ở độ sâu khoảng 1,5-1,8m. Hai bộ hài cốt liệt sỹ này còn nhiều xương cùng các di vật như cúc áo, võng dù, vải quần, áo,… nhưng chưa xác định danh tính.

Đội K91 tiến hành lấy mẫu phẩm gửi đến cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN và hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu theo quy định. Trong những ngày tới, Đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm sớm tìm thấy hài cốt các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến.

Đội K91 mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh từng chiến đấu và công tác tại Đại đội 208 Vĩnh Long, nhân chứng lịch sử và người dân về các thông tin liên quan đến nơi an táng hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nếu có thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: (+84)0353154554, (+855)885815808 hoặc nhắn tin qua Fanpage của Đội K91.

Đến nay, sau hơn 2 tháng xuất quân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sỹ ở trong tỉnh Đồng Tháp và 10 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Campuchia./.

Đồng Tháp: Đội K91 tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sỹ trong đợt tìm kiếm ở Campuchia Trong quá trình tìm kiếm, được sự giúp đỡ của chính quyền và nguồn tin cung cấp của người dân địa phương, Đội K91 xác minh, khảo sát và tiến hành đào tìm được 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.