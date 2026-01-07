Đội K53 Quảng Ngãi quy tập 4 hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia

Ngày 7/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2025-2026 từ ngày 1-3/1, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia.

Theo thông tin người dân địa phương bản Kèng Luổng, huyện La Mam, tỉnh Sê Kông, Lào cung cấp, trong thời kỳ chiến tranh, tại khu vực bờ sông Sê Kông của bản có chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh, trong đó có cả nam và nữ (không rõ năm).

Qua nguồn tin và tìm kiếm tại khu vực bờ sông Sê Kông, thuộc Bản Kèng Luổng Đội K53 quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại (tọa độ 06.500-87.600).

Tại khu vực mốc 136, biên giới Campuchia-Lào, thuộc xã Tà Veng Lơ, huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri, Campuchia, (tọa độ 13695-64473), Đội K53 quy tập được 1 hài cốt liệt sỹ từ nguồn tin do ông Pi Ra (45 tuổi), cán bộ Tiểu đoàn 102, Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri cung cấp.

Hài cốt đã bị phân hủy gần hết, trộn lẫn trong lớp đất đen, đơn vị chỉ thu được 18 mảnh xương nhỏ, trong đó lấy 2 mẫu để xét nghiệm ADN. Di vật kèm theo được tìm thấy gồm tăng, vải dù, 1 dao găm và 1 bát B52.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu mùa khô 2025-2026 đến nay, Đội K53 đã quy tập được tổng cộng 9 hài cốt liệt sỹ (7 hài cốt tại Lào và 2 hài cốt tại Campuchia).

Việc này đã góp phần tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, “đạo lý uống nước nhớ nguồn” nghĩa tình sâu nặng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở nước bạn./.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Cục Chính trị Quân khu 2) đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.