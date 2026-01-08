Văn hóa

10 năm Đường sách TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc

Từ 19 gian hàng sách ban đầu, đến nay Đường sách TP. Hồ Chí Minh có 30 gian hàng sách với nhiều bản sắc riêng, góp phần tạo diện mạo năng động, sáng tạo, đậm nét văn hóa đô thị của Đường sách.

Thu Hương
Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Ngày 8/1, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2026).

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 năm qua, Đường sách đã lưu hành gần 7 triệu bản sách và tổ chức hơn 3.000 hoạt động đa dạng, từ giao lưu tác giả, tác phẩm, hội sách, triển lãm, biểu diễn văn hóa dân gian và đương đại, đến sân chơi tương tác, kỹ năng, trải nghiệm, cùng các chương trình hợp tác xuất bản trong nước và quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, ông Lê Hoàng cam kết, Đường sách sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp, trở thành không gian tri thức sống động, nuôi dưỡng văn hóa đọc và khẳng định thương hiệu văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.

ttxvn-sach-1.jpg
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, từ thực tiễn 10 năm qua của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy đây là một mô hình không chỉ có ý nghĩa lớn lao với Thành phố mà còn mang giá trị tham khảo quan trọng cho nhiều địa phương trên cả nước trong việc xây dựng các không gian sách, phố sách, thiết chế văn hóa đọc phù hợp với điều kiện địa phương hiện đại.

Trung ương luôn khuyến khích những mô hình như vậy được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng, trên cơ sở tôn trọng đặc thù địa phương, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả xã hội.

ttxvn-sach-2.jpg
Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo ông Phan Xuân Thủy, Đường sách cần tiếp tục được xác định là một thiết chế văn hóa quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và phát triển bền vững ngành xuất bản; đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa nhà xuất bản, đơn vị phát hành và bạn đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong rằng, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giai đoạn tới, góp phần thiết thực cho sự phát triển của ngành xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam, giữ vững vai trò là điểm hẹn văn hóa tin cậy của người dân Thành phố và bạn đọc trong nước, quốc tế.

Được thành lập từ ngày 9/1/2016, ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Đường Sách đã được vinh danh Top 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2022, công trình kiến trúc liên tiếp nhận giải cao nhất hạng mục Tiềm năng Kinh tế của Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế, khẳng định cách Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng không gian công cộng để xây dựng thiết chế văn hóa cộng đồng kiểu mẫu.

Năm 2023, Đường sách tiếp tục được bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị và nằm trong Top 100 điều thú vị của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2024, công trình được ghi nhận là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của Thành phố và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ 19 gian hàng sách ban đầu, đến nay Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển lên 30 gian hàng sách, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản, phát hành văn hóa. Mỗi gian hàng đều mang một bản sắc riêng, góp phần làm nên diện mạo năng động, sáng tạo và đậm nét văn hóa đô thị của Đường sách.

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Hữu Châu, Đường sách đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân, du khách trong suốt những năm qua. Là người yêu sách, ông bày tỏ niềm vui khi Thành phố Hồ Chí Minh có một không gian đẹp, gần gũi, góp phần lan tỏa tinh thần đọc sách.

Nghệ sỹ mong muốn, Đường sách tiếp tục phát triển, để nhiều năm tới vẫn là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu sách và yêu Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hồ Chí Minh #đường sách #Lan tỏa #tri thức #nuôi dưỡng #văn hóa đọc Tp. Hồ Chí Minh
