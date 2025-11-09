Hội chợ sách quốc tế tôn vinh văn hóa đọc và sáng tạo trong kỷ nguyên số

Trong 10 ngày qua, thủ đô Algiers của Algeria đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu độc giả và người yêu sách trong khuôn khổ Hội chợ Sách quốc tế Alger (SILA) lần thứ 28 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Safex.

Với kỷ lục hơn 5,6 triệu lượt khách tham quan, hàng trăm gian trưng bày, hội thảo và chương trình giao lưu, SILA 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa lớn nhất của Algeria và một trong những hội chợ sách uy tín nhất khu vực Arab và châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu xuất bản phẩm, SILA năm nay còn được đánh giá là không gian sáng tạo và đối thoại, nơi văn hóa đọc được tôn vinh trong mối giao thoa giữa truyền thống và công nghệ số.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng Ban tổ chức Mohamed Iguerb đánh giá đây là một kỳ hội chợ “phong phú về ý tưởng và trải nghiệm nhân văn.”

Một trong những điểm thu hút của kỳ hội chợ là tọa đàm về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nghệ thuật do Văn phòng Quốc gia về Quyền tác giả và Quyền liên quan (ONDA) tổ chức.

Tổng Giám đốc Samir Thaalbi cho rằng vấn đề đặt ra không còn là “AI có thay đổi nghệ thuật hay không” mà là “chúng ta định hướng AI như thế nào.” Ông cho biết ONDA đang triển khai chiến lược số hóa dựa trên 3 trụ cột, gồm bảo vệ quyền tác giả, phổ biến văn hóa bản quyền và ứng dụng công nghệ trong quản lý sáng tạo.

Phụ huynh và các em nhỏ xếp hàng vào khu vực dành riêng cho các gia đình. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Không khí hội chợ cũng trở nên sôi động với sự bùng nổ của dòng sách kỳ ảo và kinh dị, thu hút độc giả trẻ nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Instagram. Thể loại từng bị xem là “ngách” nay đã trở thành một phần nổi bật của văn học đương đại.

Tại gian Ghassan-Kanafani, chương trình giao lưu thơ Arab quy tụ các nhà thơ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như Ai Cập, Iraq, Palestine, Qatar, Tunisia, Oman, Syria và Algeria.

Trong không khí đầm ấm và xúc động, các thi sĩ đã cùng nhau tôn vinh tình anh em, tự do và khát vọng con người qua những vần thơ giàu cảm xúc.

Giáo sư Abderrezak Dourari nhận định SILA ngày nay là một mắt xích thiết yếu trong “chuỗi kinh tế của hoạt động đọc,” khi quy tụ các nhà xuất bản, tác giả và độc giả trong cùng một không gian giao lưu. Theo ông, sự kết nối này không chỉ thúc đẩy ngành xuất bản mà còn nuôi dưỡng văn hóa đọc trong xã hội.

Bên lề sự kiện, Ban tổ chức còn bố trí một khu hội chợ truyền thống, nơi người dân đến từ các vùng miền khác nhau mang theo đặc sản và sản vật địa phương để giới thiệu và bày bán, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, các khu vực dành riêng cho trẻ em được thiết kế sinh động với các hoạt động giáo dục kết hợp vui chơi, giúp phụ huynh và con trẻ cùng trải nghiệm những giá trị của sách.

Các hoạt động này hướng tới hình thành thói quen đọc và bồi dưỡng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp các em tránh xa nội dung độc hại từ mạng xã hội và thiết bị nghe nhìn điện tử.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi “Cuốn sách đầu tiên của tôi” dành cho tác giả dưới 35 tuổi đã vinh danh 4 cây bút trẻ sáng tác bằng 4 ngôn ngữ gồm Arập, Tamazight, Anh và Pháp.

Gian trưng bày “Sách Đẹp” của Thư viện Quốc gia Algeria được trao giải gian hàng ấn tượng nhất.

Với lượng khách kỷ lục, sự đa dạng đề tài và tinh thần hội nhập quốc tế, SILA 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là không gian sáng tạo, đối thoại và truyền cảm hứng đọc sách, nơi giao thoa giữa truyền thống văn hóa và những xu hướng mới của thời đại số./.

