Hà Nội: Khai mạc trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Ngày 8/1, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám khai mạc trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố" nhân dịp chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; họa sỹ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hóa khác.

Các tác phẩm và tư liệu trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận về hình tượng ngựa, từ chiều sâu nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ tạo hình hội họa đương đại đến các hình thức nghệ thuật sắp đặt sáng tạo.

Qua đó, trưng bày khắc họa hình ảnh con ngựa vừa gần gũi với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng bứt phá trong tư duy, hành động và sáng tạo của xã hội đương đại.

Phát biểu tại trưng bày, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người. Đặc biệt, trong năm Bính Ngọ - năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong năm mới.

Việc tổ chức trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi là biểu tượng của đạo học và truyền thống hiếu học Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc. Trong không gian linh thiêng của sự học, hình tượng con ngựa không chỉ đại diện cho sức mạnh và sự bền bỉ, mà còn gợi liên tưởng tới tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý chí vươn lên thông qua học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội.

Trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố" chào xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ, bền bỉ, vươn xa.

Trưng bày diễn ra từ ngày 8/1 đến hết tháng 3/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển” Trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển” là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó với biển đảo quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.