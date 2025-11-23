Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển”

Với thông điệp “Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo”, sáng 23/11, Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển” nhằm góp phần tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, biển đảo Việt Nam là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, do đó trưng bày là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó với biển đảo quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trưng bày diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2025, giới thiệu 140 tư liệu, hình ảnh, 34 hiện vật và 5 mô hình sách với 2.000 cuốn sách được lựa chọn, qua đó công chúng sẽ hiểu rõ hơn về chủ quyền đất nước.

Trưng bày giới thiệu 140 tư liệu, hình ảnh, 34 hiện vật và 5 mô hình sách. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó gồm 3 nội dung chính, phần 1 mang tên Hoàng Sa-Trường Sa cương vực có tự bao đời; phần 2 tái hiện hình ảnh các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; phần 3 với chủ đề Biển Đông khát vọng tương lai.

Bên cạnh đó, Bảo tàng-Thư viện xây dựng không gian trải nghiệm và giao lưu với chủ đề "Biển đảo trong trái tim em." Tại đây, du khách và học sinh có thể viết thư gửi những người lính biển.

Em Bùi Minh Quân, học sinh Trường Trung học cơ sở Thắng Nhất (phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Những kiến thức được thực tế tại buổi trưng bày đã giúp em hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình cảm trân trọng hướng về các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo Tổ quốc."

Trong khuôn khổ trưng bày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình Biển Đông, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp du khách, học sinh hiểu rõ những nỗ lực thầm lặng của chiến sỹ Hải quân; cung cấp những thông tin khái quát về biển đảo hiện nay, kết quả bảo vệ chủ quyền năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian sắp tới./.

