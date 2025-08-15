Văn hóa

Trưng bày chuyên đề phản ánh tình cảm của Bác Hồ với Công an nhân dân

Cuộc trưng bày làm nổi bật tình cảm, sự quan tâm, chăm lo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam và những thành tựu vẻ vang của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Minh Thu
Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân vì an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Công tác Chính trị tổ chức trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân-80 năm khắc ghi lời Bác.”

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày giới thiệu đến công chúng về tình cảm, sự quan tâm, chăm lo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam và những thành tựu vẻ vang của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Trưng bày chuyên đề gồm 2 phần.

Phần I - "Người là ánh sáng soi đường" gồm các sự kiện sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân lần lượt ra đời để bảo vệ tổ chức, bảo vệ cách mạng và lý tưởng độc lập dân tộc.

z6910331898906-ca38999f6b124229507496020193a093.jpg
Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày giới thiệu đến công chúng về tình cảm, sự quan tâm, chăm lo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, các tổ chức công an nhân dân đầu tiên ở ba miền đã ra đời, có nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và Nhân dân. Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thống nhất lực lượng Công an nhân dân trên cả nước thành Việt Nam Công an Vụ.

Trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân. Sáu điều dạy của Người về “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Công an nhân dân Việt Nam. Người đã nhiều lần trực tiếp tới nói chuyện tại các hội nghị, lớp học của ngành Công an, thăm hỏi, động viên, khen ngợi, cổ vũ các đơn vị, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Phần II - "Xứng danh Thanh bảo kiếm sắc bén, Lá chắn thép vững chắc” làm nổi bật những phẩm chất cao quý của người công an cách mạng được tôi luyện liên tục trong công việc hằng ngày, bất kể thời chiến hay thời bình. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh giúp Công an nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Theo Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, trưng bày góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào quần chúng của các tầng lớp xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưng bày kéo dài đến ngày 15/10 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội./.

(Vietnam+)
#Công an nhân dân Việt Nam #kỷ niệm 80 năm ngành công an #trưng bày chuyên đề Công an nhân dân #tình cảm Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an #thành tựu ngành công an Việt Nam #vai trò của công an trong bảo vệ Tổ quốc #phong trào toàn dân bảo vệ an ninh #truyền thống yêu nước #tự hào dân tộc TP. Hà Nội
