'Xuân quê hương 2026': Gửi gắm khát vọng Việt Nam hòa bình, thịnh vượng

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2026” với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" vào ngày 8/2/2026 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Đây là sự kiện thường niên ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc. Chương trình có sự tham dự của các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chương trình “Xuân quê hương” năm nay sẽ bao gồm Liên hoan Ẩm thực Việt và Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương 2026” được truyền hình trực tiếp VTV1, VTV4.

Ban Tổ chức mời bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài đăng ký tham dự chương trình tại link. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 11/1/2026.

Với gần 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào đã tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, năm 2025, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương của kiều bào. Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỷ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước./.

Xuân quê hương 2026 tại Osaka: Thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế Việt-Nhật Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno tổ chức chương trình “Xuân quê hương-Tết Đại Đoàn Kết Osaka 2026."