Văn hóa

5 di sản văn hóa phi vật thể mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố

5 di sản về Lễ hội truyền thống, Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống, Tập quán xã hội-tín ngưỡng, Lễ hội truyền thống vừa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

M.Mai
Các cụ cao niên tái hiện nghi lễ tại Lễ hội cơm mới của người Mường. (Ảnh: TTXVN)
Năm di sản ở Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An vừa chính thức được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công bố trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống “Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên” phường Hồng Châu, phường Sơn Nam, xã Tân Hưng, xã Khoái Châu, xã Triệu Việt Vương, xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 22/10/2025, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc lập hồ sơ khoa học “Tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên” đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng quyết định đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Lễ hội truyền thống “Lễ hội cơm mới của người Mường” (Ninh Bình); Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Đám cưới truyền thống của người Mường” (Ninh Bình); Tri thức dân gian “Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An” (Nghệ An); Lễ hội truyền thống “Lễ hội đền Mai Bảng,” phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

(Vietnam+)
#Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia #Nhãn lồng Hưng Yên #Lễ hội truyền thống Ninh Bình #Tập quán cưới người Mường #Tri thức chế biến món ăn Nghệ An
