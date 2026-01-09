'Những bóng ma trở lại': Nhà văn Đan Mạch viết về thời hậu chiến tại Việt Nam

Dưới những lớp bụi của lịch sử, có những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên nhưng thực chất chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ lùi sâu vào ký ức, chờ một thời điểm để quay trở lại – dưới hình hài của những ám ảnh, của những câu hỏi chưa có lời đáp, và của những món nợ đạo đức mà con người không thể né tránh.

Từ vùng mờ ấy của lịch sử và con người, tác giả người Đan Mạch Thomas Bo Pedersen sáng tác tiểu thuyết “Những bóng ma trở lại” – ra mắt tại Hà Nội ngày 9/1.

Không được tạo nên để mang lại sự giải trí dễ dãi, cuốn tiểu thuyết mở ra một thế giới nơi chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng im lặng. Nó tiếp tục tồn tại trong đời sống con người qua ký ức, qua những hệ quả kéo dài của quá khứ, và qua cảm thức trách nhiệm cá nhân trong những guồng quay lớn hơn chính mỗi số phận.

“Bóng ma” trong cuốn tiểu thuyết hiện diện dưới nhiều tầng nghĩa: Vừa là quá khứ đẫm máu, vừa là ký ức chung, vừa là những vết hằn âm thầm nhưng bền bỉ, vẫn tiếp tục định hình hiện tại.

Tác phẩm đã được Nhà xuất bản Mondogrande xuất bản tại Đan Mạch năm 2022 và được công chúng Đan Mạch đón nhận rất tích cực nhờ vào lối viết mạch lạc và câu chuyện hấp dẫn. Tại Việt Nam, cuốn sách được dịch giả Hà Thủy Nguyên dịch sang tiếng Việt, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và công ty Book Hunter ấn hành.

Dịch giả Hà Thủy Nguyên cho hay việc chuyển ngữ tác phẩm này có lẽ là trải nghiệm văn bản phức tạp nhất mà chị từng trải qua. Không phải vì tác phẩm khó đọc, trái lại, tác phẩm dễ đọc và hấp dẫn.

Theo dịch giả Hà Thủy Nguyên, bất cứ ai đọc bản tiếng Anh của cuốn sách đều sẽ thấy Thomas Bo Pedersen yêu Việt Nam và ông ngưỡng mộ cuộc kháng chiến của Việt Nam đến mức nào. Đó không phải là mối quan hệ ngoại giao, đó thực sự là một tình cảm đẹp.

“Ông xót xa cho những số phận người dân bị bom đạn phương Tây giày xéo, ông cảm thông cho những đấu tranh tâm lý của những bóng ma trong chiến trận,” dịch giả Hà Thủy Nguyên nói.

Song hành cùng giá trị văn chương, lần xuất bản này còn mang một ý nghĩa nhân văn rõ rệt. Tác giả Thomas Bo Pedersen và Nhà xuất bản Đan Mạch Mondogrande cam kết quyên tặng toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam qua chương trình Project Renew (Chương trình rà phá bom mìn vật liệu nổ, hỗ trợ nạn nhân da cam ở Việt Nam)./.

Thomas Bo Pedersen là nhà báo, nhà ngoại giao và doanh nhân người Đan Mạch, sinh năm 1955, tốt nghiệp ngành Lịch sử đương đại tại Đại học Copenhagen. Ông đến Việt Nam lần đầu năm 1984 với tư cách phóng viên quốc tế, mở đầu cho mối gắn bó hơn bốn thập kỷ với đất nước này. Sau giai đoạn làm báo, ông công tác trong ngành ngoại giao tại Bangladesh và Việt Nam, trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh quốc tế từ năm 2006. Song song với đó, Pedersen theo đuổi văn chương, viết tiểu thuyết khai thác chiều sâu lịch sử-xã hội Việt Nam, và được xem như một cầu nối văn hóa giữa Đan Mạch và Việt Nam.