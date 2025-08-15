Chiến sỹ và dân quân quả cảm, rắn rỏi trong loạt tranh triển lãm mỹ thuật

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức cuộc triển lãm mỹ thuật "Những người con của Tổ quốc."

Triển lãm tái hiện một phần cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập và tự do cho đất nước, thông qua chân dung, tượng, tranh vẽ, tranh khắc gỗ... về hình tượng người lính, quân du kích.

80 bức tranh đã được chọn lọc để trưng bày, ra đời trong các đoạn mỹ thuật kháng chiến đến đổi mới và hiện đại, thời gian từ 1947 đến 1986.

Đó là chân dung bà phó tư lệnh Nguyễn Thị Định của (nhà điêu khắc Diệp Minh Châu), anh Nguyễn Văn Trỗi (tác giả Hoàng Đạo Khánh), bác sỹ Tôn Thất Tùng trong tranh "Ca mổ trong hầm của bệnh viện Việt Đức" (họa sỹ Văn Dương Thành)...

Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Định, người chỉ huy "đội quân tóc dài" trong Kháng chiến chống Mỹ, về sau là nữ Thiếu tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tranh chì than của Diệp Minh Châu. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Bên cạnh đó còn có muôn vàn tấm gương giản dị đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, cả những người không có tên tuổi cụ thể nhưng rắn rỏi, dũng cảm, như dũng sỹ Nguyễn Tiến Hiếu chuyên chở thương binh và tiếp đạn (họa sỹ Nguyễn Văn Chung), tranh " Nữ du kích Củ Chi" (họa sỹ Huỳnh Phương Đông), "Nữ dân quân trên xác máy bay giặc Mỹ" (nhà điêu khắc Lê Công Thành)...

Triển lãm cũng mang đến tranh, ký họa của các liệt sỹ kiêm họa sỹ; các ký họa ít biết của các họa sỹ lớn như Nguyễn Sáng, Phan Kế An...

"Họ là những người con của Tổ quốc, đã lặng thầm cống hiến tuổi xuân, sức trẻ và cả máu xương để bảo vệ và xây dựng đất nước qua các tác phẩm mỹ thuật. Họ đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, là những tấm gương cho thế hệ hôm nay" - ông Nguyễn Anh Minh- Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nói.

Triển lãm "Những người con của Tổ quốc" kéo dài từ 15/8 đến hết ngày 10/9.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm:

Nữ du kích hải đảo Cô Tô của cố họa sỹ Đường Ngọc Cảnh, tranh khắc gỗ thực hiện năm 1964. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật)

Nữ du kích Đồng Tháp, cố họa sỹ Hoàng Trầm, tranh khắc gỗ năm 1970. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Niềm tin của nhà điêu khắc Trần Văn Hòe, tượng thạch cao, 1967. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Công nhân mỏ của tác giả Nguyễn Sỹ Tốt, tranh sơn dầu, 1960. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

