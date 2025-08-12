Triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”: Khi công nghệ tái hiện lịch sử dân tộc

Chiều 12/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, tái hiện hành trình đấu tranh bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, chia thành ba chủ đề: “Mùa thu Độc lập” về khí thế sục sôi năm 1945; “Giữ trọn lời thề” về chặng đường gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc; và “Vinh quang Việt Nam” về những thành tựu thời kỳ hội nhập.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), giúp lịch sử trở nên sống động và gần gũi hơn. Khách tham quan có thể sử dụng kính VR để “đứng” giữa Quảng trường Ba Đình trong lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, hoặc xoay, phóng to mô hình 3D của những hiện vật quý hiếm.

Không chỉ tái hiện quá khứ, triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” còn mở ra cách tiếp cận mới mẻ, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống./.