300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại triển lãm 'Giữ trọn lời thề độc lập'

Chiều 12/8 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” bao gồm 3 chủ đề: Mùa thu Độc lập; Giữ trọn lời thề; Vinh quang Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, một số lần đầu được trưng bày; lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam như Phục chế ấn “Hoàng đế chi bảo” - biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình phong kiến, trở thành chứng tích của thời khắc chuyển giao lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hành trình bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khẳng định: "Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của quân và dân ta trong 80 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến giai đoạn hoà bình, xây dựng đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm cũng đặc biệt trưng bày chiếc micro đi vào lịch sử với câu hỏi bất hủ “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Đây là khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hình ảnh toàn thể dân tộc hô vang lời thề độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bản nhạc Tiến quân ca bất hủ đã trở thành Quốc ca của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần tái hiện lịch sử và tăng cường tương tác cho khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất nhiều bạn trẻ hào hứng tìm hiểu lịch sử một cách trực quan nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo tăng cường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
80 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy", quân và dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 16:
Phục chế Cột mốc A Pa Chải - Biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 12/8/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại triển lãm 'Giữ trọn lời thề độc lập'

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Sơn
#Triển lãm giữ trọn lời thề độc lập #Hình ảnh lịch sử Việt Nam #Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam #Ngày Cách mạng tháng Tám 1945 #Chủ đề triển lãm lịch sử #Hiện vật lịch sử Việt Nam #Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm #Cách mạng tháng Tám thành công #Công nghệ thực tế ảo AR AI #Tuyên ngôn độc lập Việt Nam #triển lãm

