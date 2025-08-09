“Vừa chạy vừa xếp hàng” để kịp sơ duyệt Triển lãm vào 15/8

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết các bộ, ngành, địa phương đang phối hợp trên tinh thần “Sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả,” bảo đảm tiến độ sơ duyệt Triển lãm trước ngày 15/8.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8-5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), sẽ là sự kiện mang tầm vóc lịch sử to lớn, là bức tranh đa diện về những thành tựu nổi bật nhất trên các lĩnh vực của đất nước. Chính vì thế sự kiện sẽ huy động tổng lực từ các bộ, ngành, địa phương trên cả nước dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ triển khai chủ lực.

Vậy tiến độ của sự kiện ra sao và có những điểm nhấn nổi bật nào…, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus.

Vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xin Thứ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị như thế nào để đảm đương vai trò quan trọng của sự kiện lần này?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động đến mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025). Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là Trưởng ban Tổ chức Triển lãm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai Triển lãm và trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức ban hành làm căn cứ triển khai thực hiện Triển lãm: Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Bộ phận Thường trực; Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, bao gồm kế hoạch, quy chế, tiêu chuẩn không gian trưng bày, mẫu biểu trưng nhận diện sự kiện.

Bộ tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chủ trì 3 Hội nghị, cuộc họp nhằm khảo sát thực tế hiện trạng, chỉ đạo thúc đẩy tiến độ xây dựng các hạng mục phục vụ Triển lãm; tổ chức Lễ Bàn giao mặt bằng Triển lãm; Hội nghị với các Bộ, ngành và 34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức Triển lãm.

Bộ cũng ban hành Kế hoạch Truyền thông trước, trong và sau Triển lãm; hoàn thiện, ban hành và công bố sử dụng mẫu biểu trưng của Triển lãm để triển khai kịp thời trong công tác tuyên truyền; tổ chức 3 cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm giao.

Bên cạnh đó, Bộ phối hợp với Trung tâm Triển lãm Việt Nam và đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế, phân bổ không gian, diện tích trưng bày cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm; lên ý tưởng, thiết kế bộ nhận diện, ứng dụng trong không gian tổng thể Triển lãm và gửi Tư vấn quốc tế. Trên cơ sở đó, Tư vấn quốc tế đã nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với phương án do Tư vấn quốc tế hoàn thiện, báo cáo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 29/7/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai 5 nhiệm vụ được giao, bảo đảm phân công sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả để cơ bản hoàn thành các hạng mục trước 15/8/2025, cụ thể là: xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Lễ khai mạc, Lễ bế mạc; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tham gia Triển lãm hoàn thành maket thiết kế khu vực Triển lãm của cơ quan, đơn vị theo góp ý điều chỉnh của Tiểu ban Nội dung và Tư vấn quốc tế; hoàn thiện phương án tổ chức thi công trưng bày; phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế maket tổng thể trong và ngoài khu vực Triển lãm, đồng thời xây dựng triển khai Triển lãm trên nền tảng số; thiết kế trang trí khánh tiết, cổ động trực quan, các ấn phẩm, video tuyên truyền quảng bá Triển lãm; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Vingroup xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự và y tế.



Các khối luyện tập nhiệm vụ A80 sẵn sàng cho Ngày hội lớn của ngành và dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Công nghệ sẽ “chắp cánh” cho Triển lãm

- Đây cũng là dịp đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, do đó Chính phủ yêu cầu Triển lãm phải có chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Để thể hiện tầm vóc đó, những dấu ấn đậm nét nào được chọn để thể hiện và lan tỏa, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tham mưu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài” với mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc gia Việt Nam tích cực, nhân văn và đáng tin cậy - một Việt Nam đang phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, song luôn giữ vững bản sắc truyền thống và những giá trị cao đẹp của quốc gia.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển đột phá đó, nơi quy tụ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của tất cả các lĩnh vực, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, thông qua việc ứng dụng công nghệ triển lãm hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.

Để thể hiện được tầm vóc và chất lượng Triển lãm xứng tầm quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi lựa chọn những công nghệ và mẫu thiết kế kết hợp hài hòa giữa những dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc và tinh hoa văn hóa hiện đại để lan tỏa một cách tổng thể và trọn vẹn chặng đường 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Về nội dung, Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch, cụ thể là: giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước; các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Khối Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luyện tập sáng ngày 6/8. (Ảnh: TTXVN)

Bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố mới của Việt Nam là một sản phẩm công nghệ mới được giới thiệu đến công chúng tại Triển lãm lần này nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương các cấp mà Đảng và Nhà nước ta vừa thực hiện thành công.

Đặc biệt, hành trình 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc được ghi lại bằng rất nhiều khoảnh khắc quý báu, đó chính là những bức ảnh, video clip do chính người dân ghi lại trên khắp mọi miền Tổ quốc, gửi dự thi và đạt giải trong Giải thưởng thường niên “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Những hình ảnh và video ấy sẽ được quy tụ và trưng bày tại triển lãm “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam” trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quan trọng này.

- Thời gian qua, trải nghiệm đa phương tiện, công nghệ số, AI... đã góp phần “chắp cánh” cho rất nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trưng bày… Vậy xin Thứ trưởng cho biết yếu tố này sẽ được ứng dụng ra sao trong Triển lãm và các hoạt động của chuỗi sự kiện sắp tới? Các phân khu sẽ được sắp xếp thế nào để làm nổi bật các chủ đề?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một Triển lãm quy mô quốc gia.

Ứng dụng công nghệ số hiện đại, xây dựng Triển lãm số tích hợp công nghệ WebVR và tương tác trên không gian 3D nhằm ảo hóa tổng thể Triển lãm và tối ưu hóa trải nghiệm cho khách tham quan, tạo ra sự kết nối xuyên suốt giữa không gian thực và không gian số tạo điều kiện cho nhân dân cả nước, bà con kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm trên nền tảng số thuận lợi, dễ dàng. Một số đơn vị còn giới thiệu bản đồ số, thành tựu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tour tham quan triển lãm ảo…

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh chủ đề 'Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam.' (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời được bố trí logic trên diện tích gần 260.000m2, theo các mảng nội dung lớn như: khu trưng bày khái quát; khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh các hình ảnh, hiện vật truyền thống, Triển lãm cũng giới thiệu những ý tưởng thiết kế sáng tạo, mang hơi thở của thời đại, gắn với xu hướng chuyển đổi số, văn hóa số, phát triển xanh, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn, nhất là với giới trẻ. Tôi tin rằng, với cách làm đổi mới, ứng dụng công nghệ và sáng tạo như vậy, Triển lãm sẽ trở thành một không gian giáo dục, truyền cảm hứng và lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến mỗi người dân Việt Nam.

Giai đoạn nước rút đang hoàn tất

- Là cơ quan được giao chủ trì, điều phối nhiều nội dung chính, trong đó cần đến sự kết nối liên ngành, địa phương, doanh nghiệp… Đến thời điểm này, xin Thứ trưởng cho biết sự chuẩn bị của các bộ, ngành, địa phương như thế nào? Với việc sáp nhập các tỉnh, các ban, ngành với những nhân sự mới có ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị không? Bộ có gặp khó khăn nào không, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Cho đến nay, công tác phối hợp liên ngành được triển khai đồng bộ, toàn diện. Các bộ, ngành, địa phương đều đã ban hành kế hoạch triển khai riêng, lựa chọn nội dung, mô hình, thành tựu đặc trưng để tham gia Triển lãm, có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao. Dù có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính, nhân sự mới ở một số cơ quan nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến tiến độ bởi tinh thần chủ động, trách nhiệm cao từ Trung ương đến địa phương.

Khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc lớn, nhiều nhóm nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, trong khi đó lại phải thực hiện trong thời gian gấp rút. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ban, bộ, ngành, địa phương, đến nay mọi việc vẫn đang bám sát tiến độ trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng."

Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô tập trung trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chào mừng cách mạng thành công. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm mới đây đã yêu cầu toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm phải cơ bản hoàn thành trước 15/8, dự kiến 20/8 Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, sơ duyệt trước khi tổng duyệt khai mạc Triển lãm. Xin Thứ trưởng cho biết tiến độ hiện nay ra sao, có đủ đáp ứng yêu cầu của Chính phủ?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ yêu cầu và quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc tổ chức Triển lãm phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện.

Hiện tại, các đơn vị đang bước vào giai đoạn nước rút. Hạ tầng cơ bản của không gian Triển lãm đã được hoàn tất, việc thi công trưng bày, dàn dựng đang được các cơ quan, đơn vị triển khai bắt đầu từ ngày 1/8. Kế hoạch truyền thông, các chương trình nghệ thuật, các hoạt động bên lề cũng đã được xây dựng đồng bộ.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm. Công tác tổ chức đang được triển khai tích cực, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần “Sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả,” bảo đảm cơ bản các công tác hoàn thành trước ngày 15/8 để Ban Chỉ đạo kiểm tra, sơ duyệt.

- Xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng./.

