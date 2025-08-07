Trưng bày triển lãm ảnh 'Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam'

Sáng 7/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam."

Sự kiện nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Quốc hội Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy vẻ vang, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.

Triển lãm lần này là một bức tranh sống động, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng ấy. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một dấu mốc quan trọng, một minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của Quốc hội vì lợi ích của nhân dân.

Triển lãm ảnh không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử, đồng thời tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội, bà Huỳnh Thị Phúc nói.

Triển lãm cũng ghi dấu kết quả hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, dân chủ, tạo nên những dấu ấn quan trọng trong hành trình 80 năm vinh quang của Quốc hội Việt Nam.

Trong chặng đường đó có sự đóng góp trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Những tư liệu, thông tin, hình ảnh được trưng bày tại triển lãm, dù có thể chưa đầy đủ nhưng phần nào là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7-17/8 tại 3 địa điểm. Tại đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" nhằm khái quát lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Tại đường Đồng Khởi (phía trước công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề "Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2026," giới thiệu dấu ấn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân,… qua đó góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước và Thành phố.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên tượng đài Hồ Chí Minh./.

