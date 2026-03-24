Loạt chương trình mới trên VTV2: Trải dài từ nông nghiệp, sức khỏe đến công nghệ

Năm 2026, kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) sẽ có những bước chuyển động mới với hàng loạt dải giờ phát sóng chuyên biệt.

Chia sẻ với báo chí ngày 24/3, nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho hay các chương trình tập trung vào việc dùng lăng kính khoa học để giải mã bản chất vấn đề, từ đó đưa ra những chỉ dẫn hành động thiết thực và lan tỏa năng lượng tích cực.

Với chiến lược đổi mới năm 2026 cả về nội dung, cách thức truyền tải thông qua những khung giờ điểm hẹn, VTV2 không chỉ thay đổi về nội dung mà còn mở rộng cách tiếp cận khán giả thông qua hệ sinh thái đa nền tảng, kết hợp giữa truyền hình và các nền tảng số như VTVgo và mạng xã hội.

Song song với việc xây dựng những dải giờ mới, trong tháng Tư, VTV2 có thêm các dải giờ về tư vấn trực tiếp. Khác với thông thường, đây là chương trình tư vấn trực tiếp trên sóng và trên nền tảng số thông qua VTVGo. Các lĩnh vực được tư vấn bao gồm giáo dục, sức khỏe, pháp luật, tài chính và việc làm.

Với phương châm "VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai," những điểm hẹn mới năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh - nơi tri thức được đề cao, cảm xúc tích cực được nuôi dưỡng và những giá trị thiết thực được lan tỏa trong cuộc sống.

Chương trình về sức khỏe trên VTV2 có nội dung tập trung vào xu hướng “phòng bệnh chủ động,” giúp người dân nhận diện sớm nguy cơ bệnh tật. (Ảnh: VTV)

Đáng chú ý, chương trình “Cảnh giác 24/7” phát sóng vào 20h30 thứ Bảy sẽ tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án. Chương trình kết hợp phân tích tâm lý và công nghệ tội phạm với màu sắc trinh thám nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa cho người xem.

Ở khung giờ 16h45 hàng ngày, chương trình “Bạn của nhà nông” được làm mới với hai chuyên mục đáng chú ý là “Tôi là nông dân” và “Hỏi đáp cùng chuyên gia.” Nếu “Tôi là nông dân” khắc họa hình ảnh người nông dân thời kỳ mới – chủ động, sáng tạo, dám thay đổi, thì “Hỏi đáp cùng chuyên gia” đóng vai trò cầu nối, giải đáp trực tiếp những vướng mắc trong sản xuất từ thực tiễn đồng ruộng. Thông qua đó, chương trình hướng đến mục tiêu đồng hành cùng nông dân trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Ở khung giờ gia đình, “Những bông hoa nhỏ” (18h15 hàng ngày) tiếp tục được định vị là khoảng thời gian để các thành viên cùng xem, cùng chia sẻ. Chương trình kết hợp hoạt hình, trò chơi, phim thiên nhiên, cùng các ca khúc thiếu nhi mới, nhằm vừa giải trí vừa giáo dục thói quen tốt cho trẻ.

Phiên bản mới “Bạn của nhà nông” năm 2026 nhằm đáp ứng những đòi hỏi của nền nông nghiệp hiện đại - nơi người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn là chủ thể đổi mới, sáng tạo và hội nhập. (Ảnh: VTV)

Ngay sau đó, “Chuyện nhà thời nay” (18h30) sẽ tạo không gian để các thành viên thấu hiểu và cùng nhau vượt qua khó khăn, với thông điệp xuyên suốt “Còn tình thân là còn tất cả.”

Phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu, “Hiểu sâu - Sống chất” tiếp cận các vấn đề xã hội quen thuộc như tài chính, sức khỏe, an toàn… dưới góc nhìn khoa học. Điểm đáng chú ý là chương trình sử dụng dữ liệu, biểu đồ và các quy luật khoa học để phân tích, thay vì cảm tính.

Ở khung giờ 20h30, “S-Tech - Sóng công nghệ” (phát sóng thứ Hai, Ba, Tư, Sáu) được xây dựng theo hướng kết hợp tạp chí công nghệ, trải nghiệm thực tế và tương tác. Chương trình nhấn mạnh thông điệp công nghệ không xa vời, đồng thời tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực này./.

