Về Bắc Ninh khám phá “đệ nhất cổ tự trời Nam”

Giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, chùa Dâu từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng của miền Bắc. Không chỉ được biết đến là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nơi đây còn được xem như cái nôi của Phật giáo Việt Nam, gắn với lịch sử du nhập đạo Phật từ những thế kỷ đầu Công nguyên.

Với lịch sử hơn 1.800 năm, chùa Dâu Bắc Ninh gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ kính, huyền tích kỳ thú và những giá trị văn hóa đặc biệt còn lưu giữ đến ngày nay.

Ngày nay, chùa Dâu không chỉ là nơi hành hương của Phật tử mà còn là điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách yêu thích lịch sử, kiến trúc và văn hóa dân gian Bắc Bộ.

Chùa Dâu ở đâu?

Chùa Dâu tọa lạc tại phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, thuộc khu vực Luy Lâu xưa - từng là trung tâm kinh tế, văn hóa và Phật giáo lớn của nước ta trong thời kỳ đầu Bắc thuộc. Trong dân gian, chùa còn được gọi bằng nhiều tên khác như chùa Cả, Pháp Vân tự, Cổ Châu tự hay Diên Ứng tự.

Từ trung tâm Hà Nội, du khách chỉ mất khoảng hơn một giờ di chuyển để đến chùa. Nhờ vị trí thuận tiện cùng giá trị lịch sử đặc biệt, nơi đây thường xuất hiện trong hành trình khám phá văn hóa Kinh Bắc hay các tour du lịch tâm linh vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Năm 2013, chùa Dâu được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, khẳng định vai trò quan trọng của ngôi chùa trong dòng chảy lịch sử và tín ngưỡng Việt Nam.

Ngôi chùa gắn với tín ngưỡng Tứ Pháp độc đáo

Điều khiến chùa Dâu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời lâu năm mà còn ở hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp độc đáo của cư dân nông nghiệp vùng Bắc Bộ.

Chùa Dâu là nơi thờ Pháp Vân - vị thần tượng trưng cho thần Mây. Trong khi ba ngôi chùa còn lại lần lượt thờ thần Mưa (Pháp Vũ) tại chùa Thành Đạo, thần Sấm (Pháp Lôi) tại chùa Phi Tướng và thần Chớp (Pháp Điện) tại chùa Phương Quan.

Từ xa xưa, đời sống của cư dân trồng lúa phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên họ hình thành tín ngưỡng thờ các hiện tượng tự nhiên để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, đạo Phật đã hòa quyện cùng tín ngưỡng dân gian bản địa, tạo nên hình thức thờ tự rất riêng của người Việt.

Ngoài các vị thần Tứ Pháp, chùa Dâu còn thờ Đức Thạch Quang - biểu tượng mang dấu ấn của thần Shiva trong Ấn Độ giáo. Điều này cho thấy sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng bản địa trong quá trình hình thành văn hóa Việt Nam thời kỳ đầu.

Hơn 1.800 năm lịch sử giữa vùng đất cổ Luy Lâu

Theo nhiều tài liệu cổ, chùa Dâu được xây dựng vào khoảng thế kỷ 1-2 sau Công nguyên, thời điểm Phật giáo bắt đầu truyền vào Việt Nam thông qua các thương nhân và tăng lữ Ấn Độ.

Trong giai đoạn đầu, Luy Lâu từng là trung tâm Phật giáo lớn của khu vực Đông Nam Á. Nhiều cao tăng nổi tiếng như Khâu Đà La, Mâu Tử hay Tì-ni-đa-lưu-chi từng tu hành và truyền đạo tại đây. Chính vì vậy, chùa Dâu được xem như điểm khởi nguồn của Phật giáo Việt Nam.

Đến thời Lý và Trần, khi Phật giáo phát triển cực thịnh và trở thành quốc giáo, chùa Dâu tiếp tục được triều đình quan tâm tu sửa, mở rộng quy mô. Tương truyền, vào năm 1313 dưới triều vua Trần Anh Tông, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã đứng ra đại trùng tu ngôi chùa với quy mô rất lớn. Dân gian khi ấy lưu truyền câu nói về “tháp chín tầng, cầu chín nhịp, chùa trăm gian” để mô tả sự bề thế của công trình.

Không chỉ là nơi tu hành, chùa Dâu còn gắn với nhiều sự kiện tín ngưỡng quan trọng. Năm 1072 và 1703, pho tượng Pháp Vân từng được rước về kinh thành để cầu tạnh mưa, cho thấy vị thế linh thiêng đặc biệt của ngôi chùa trong đời sống tâm linh người Việt.

Trải qua chiến tranh và biến động thời gian, nhiều hạng mục xưa không còn nguyên vẹn, nhưng chùa Dâu vẫn lưu giữ được dáng vẻ cổ kính và giá trị lịch sử vô cùng quý báu.

Tượng Pháp Vân chùa Dâu. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

Khám phá nét cổ kính của chùa Dâu

Chùa Dâu Bắc Ninh được xây dựng theo lối kiến trúc cổ “nội công, ngoại quốc," gồm ba tòa chính là tiền đường, thiêu hương và thượng điện nối liền nhau thành hình chữ công. Toàn bộ khuôn viên rộng hơn 177m2 được bao bọc bởi tường xây hình chữ quốc. Các tòa nhà được bố trí cao dần từ ngoài vào trong, tạo thế uy nghi và trang nghiêm cho ngôi chùa cổ.

Không gian chùa được bố trí theo trục cao dần từ ngoài vào trong, tạo cảm giác uy nghiêm nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Tiền đường cổ kính

Tiền đường gồm 7 gian, hai chái rộng rãi. Ngay phía trước là hệ thống bậc tam cấp bằng đá kéo dài qua năm gian chính giữa. Nổi bật nhất là những mảng chạm khắc hình rồng mang phong cách nghệ thuật thời Trần, vẫn còn giữ được đường nét mềm mại và tinh xảo.

Bên trong tiền đường đặt các ban thờ Hộ Pháp, Đức Ông, Đức Thánh Hiền cùng tượng Bát Bộ Kim Cương. Không gian nơi đây vừa cổ kính vừa trang nghiêm, tạo cảm giác tĩnh tại cho người ghé thăm.

Gian thiêu hương linh thiêng

Nằm ở vị trí trung tâm nối liền tiền đường và thượng điện, gian thiêu hương là nơi đặt tượng Cửu Long - hình ảnh quen thuộc trong nhiều công trình Phật giáo.

Hai bên hành lang thờ các vị Diêm Vương, Tam Châu Thái Tử cùng trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - người có công lớn trong việc trùng tu chùa.

Những hàng cột gỗ, mái ngói cổ và mùi hương trầm thoang thoảng khiến không gian nơi đây mang vẻ đẹp rất riêng của những ngôi chùa Bắc Bộ xưa.

Thượng điện - nơi linh thiêng nhất

Thượng điện là nơi đặt pho tượng Pháp Vân, còn được người dân gọi thân thuộc là “bà Dâu." Đây được xem là khu vực linh thiêng nhất trong toàn bộ ngôi chùa.

Điều đặc biệt là đến nay chất liệu tạo nên pho tượng vẫn chưa được xác định rõ. Theo truyền thuyết, tượng được tạc từ loại gỗ thiêng lấy từ cây dung thụ cổ trong rừng sâu.

Trải qua hàng trăm năm, pho tượng vẫn giữ được thần thái uy nghiêm, trở thành biểu tượng tâm linh quan trọng của cư dân vùng Kinh Bắc.

Tháp Hòa Phong - biểu tượng của chùa Dâu

Giữa sân chùa nổi bật lên tháp Hòa Phong cổ kính, công trình được xem như biểu tượng của chùa Dâu.

Công trình được xây dựng vào năm 1313 dưới triều Trần Anh Tông do trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi khởi công. Tháp ban đầu có 9 tầng, nay còn 3 tầng và được xây bằng gạch mộc nung thủ công, có bốn cửa vòm mỗi tầng. Tầng hai khắc ba chữ “Hòa Phong tháp." Bên trong có chuông và khánh đồng đúc năm 1793 và 1817. Chân tháp đặt bệ thờ “Tứ vị Thiên Vương." Bên trái là bia đá (1738) và bên phải là tượng cừu đá 1.800 năm tuổi.

Hình ảnh tháp Hòa Phong từ lâu đã đi vào ca dao dân gian: “Dù ai đi đâu về đâu/Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về." Câu thơ mộc mạc nhưng gợi lên tình cảm gắn bó sâu đậm của người dân với ngôi chùa cổ này.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mộc bản chùa Dâu

Khi đến chùa Dâu, một trong những trải nghiệm đáng giá nhất chính là được tận mắt chiêm ngưỡng bộ Mộc bản vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia vào tháng 1/2024.

Bộ Mộc bản chùa Dâu Bắc Ninh gồm 107 ván khắc gỗ thị, có tuổi đời gần 300 năm. Bảo vật quốc gia này lưu giữ những nội dung quý báu như truyền thuyết Phật Tứ Pháp, kinh Phật, nghi lễ cầu mưa, cùng nhiều văn bản chữ Hán và chữ Nôm khắc tay cực kỳ tinh xảo.

Từng ván khắc mang vẻ đẹp cổ kính, sắc nét với bố cục hài hòa là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa nghệ thuật khắc gỗ truyền thống và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Nếu đến đúng dịp tháng 4 âm lịch, du khách còn có cơ hội hòa mình vào lễ hội chùa Dâu - một trong những lễ hội truyền thống lớn của vùng Kinh Bắc. Những nghi lễ rước tượng Tứ Pháp, hát quan họ, múa rối nước hay các trò diễn dân gian tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa rộn ràng sắc màu văn hóa./.

Một số lưu ý khi tham quan chùa Dâu ở Bắc Ninh: - Trang phục lịch sự, kín đáo: Bạn nên mặc quần áo dài, che vai và đầu gối; tránh trang phục quá ngắn, hở hang hoặc màu sắc lòe loẹt. - Thái độ trang nghiêm: Giữ yên lặng, không nói chuyện lớn tiếng, không đùa giỡn trong khuôn viên chùa. Hạn chế sử dụng điện thoại và không chụp ảnh ở những khu vực có biển cấm hoặc đang diễn ra nghi lễ. - Thắp hương và lễ vật: Du khách nên chuẩn bị lễ chay như hoa quả, bánh kẹo, xôi chè… và chỉ thắp từ 1-3 nén hương ở mỗi ban thờ để tránh tạo khói và đảm bảo an toàn. - Bảo vệ di tích: Không chạm vào tượng Phật, cổ vật, pháp khí nếu không có hướng dẫn và tuyệt đối không khắc tên, vẽ bậy hay xả rác trong khuôn viên chùa. - Giữ gìn tư trang: Vào mùa lễ hội hoặc ngày cao điểm, nên giữ đồ cá nhân cẩn thận, tránh bị thất lạc, mất mát.

