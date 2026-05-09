Nghệ thuật nhiếp ảnh góp phần quan trọng giúp di sản Tràng An tỏa sáng

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An với hệ thống các danh thắng, di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, lịch sử truyền thống ngày càng được bạn bè, du khách trên thế giới biết đến nhiều hơn. Trong đó, dòng chảy di sản được thể hiện qua nghệ thuật ánh sáng của nhiếp ảnh là cách ấn tượng nhất và gần gũi nhất để những cảnh đẹp về đất và người Tràng An tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Mới đây, một sự kiện quy mô lớn thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh trong và ngoài nước đã được tổ chức thành công tại Ninh Bình, trong đó trọng tâm là Di sản thế giới Tràng An.

Sự kiện là hoạt động văn hóa xuyên biên giới do Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, thu hút sự tham dự của 180 nhiếp ảnh gia tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài ý nghĩa về mặt chuyên môn, sự kiện là minh chứng rõ ràng nhất cho những quan điểm, chủ trương, đường lối và kế hoạch của tỉnh Ninh Bình trong việc quảng bá du lịch, dịch vụ của địa phương tới các thị trường trọng điểm trên khắp thế giới.

Tại chương trình hội ngộ nhiếp ảnh quốc tế thuộc Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ được tổ chức trong hành trình sự kiện, các nhiếp ảnh gia có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về không gian nghệ thuật không biên giới.

Ở đó không có âm thanh, không có những làn điệu nghệ thuật âm nhạc mà chỉ có ngôn ngữ ánh sáng, ngôn ngữ tạo hình bằng cảm quan nghệ thuật của mỗi nhiếp ảnh gia.

Trong hành trình sự kiện, các nhiếp ảnh gia được tác nghiệp trực tiếp tại nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, lắng nghe, cảm nhận những giá trị tinh túy nhất, lắng đọng nhất của cảnh vật và hồn cốt con người nơi đây trong dòng chảy của di sản.

Đoàn đã tới tác nghiệp tại nhiều khu, điểm du lịch, làng nghề tại Ninh Bình như: Xưởng sản xuất cói Kim Sơn, Nhà thờ đá Phát Diệm, Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, điểm du lịch Thung Ui...

Tại mỗi điểm đến, các nhiếp ảnh gia được tìm hiểu về chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử, nghề nghiệp, công cụ lao động... Để rồi qua từng khoảnh khắc bấm máy, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh sống động, chân thật nhất về cuộc sống và môi trường của mỗi địa phương.

Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Trường, điều phối viên của chương trình hội ngộ nhiếp ảnh quốc tế cho biết, ông đang công tác tại Đảng ủy phường Tây Hoa Lư, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng với niềm say mê nhiếp ảnh, ông đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để tìm tòi điểm đến, kết nối và tham mưu tới các cấp, ngành có thẩm quyền tổ chức sự kiện.

Ông Trường tâm sự phải mất hơn 1 năm mày mò, tìm hiểu và phối hợp thực hiện các khâu hậu cần để chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp.Qua chương trình, hàng chục nghìn bức ảnh được các nhiếp ảnh gia ghi lại đã vẽ lên những gì chân thật nhất, gần gũi nhất và đẹp nhất về quê hương Ninh Bình nói chung và Quần thể danh thắng Tràng An nói riêng.

Sự kiện hội ngộ nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với trọng tâm là tỉnh Ninh Bình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi cá nhân nhiếp ảnh gia.

Bà Agatha Anne Bunanta, Phó Chủ tịch Quan hệ Quốc tế Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ rất ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên, các kiến trúc và tình cảm của người dân Ninh Bình. Đồng thời bà đánh giá, những bức ảnh các nghệ sỹ ghi lại là sự kết nối văn hóa của tác giả đến từ nhiều nơi khác nhau, đều rất ý nghĩa trong việc giao lưu văn hóa giữa các nước.

Đây là sự kiện quan trọng với tầm vóc quốc tế để các nhiếp ảnh gia đến từ các quốc gia trên thế giới giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong không gian nghệ thuật không biên giới, nơi mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi người cầm máy là một người kể chuyện bằng cảm xúc.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện, các nhiếp ảnh gia đã thả hồn vào từng khoảnh khắc bấm máy để ghi lại và chuyển tới bạn bè trên khắp thế giới, gắn với sự gần gũi, thân thiện và văn hóa của người dân Ninh Bình.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tin tưởng, hình ảnh về Ninh Bình sẽ được giới thiệu một cách sinh động, chân thực và đầy cảm xúc. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao vị thế và hình ảnh của Ninh Bình trên trường quốc tế; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dưới góc độ nghệ thuật, bà Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình cho biết, sự kiện hội ngộ nhiếp ảnh Hoa Kỳ vừa được tổ chức là sự kiện lớn nhất, quy mô nhất và thu hút đông đảo nghệ sỹ nhiếp ảnh trên toàn thế giới tham gia.

Các hoạt động tại sự kiện gắn liền với di sản, con người và tầm vóc của tỉnh Ninh Bình, để lại trong lòng mỗi nhiếp ảnh gia nhiều tình cảm tốt đẹp.Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình mong muốn, qua sự kiện, mỗi nhiếp ảnh gia có nhiều tác phẩm xuất sắc để gửi tới bạn bè, du khách quốc tế về cảnh đẹp và con người vùng đất Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung./.

