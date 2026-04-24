Việt Nam thông tin về thành tựu sau 40 năm Đổi mới tới truyền thông Hy Lạp

Ngày 23/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới và kết quả chính của các sự kiện trọng đại mà Việt Nam vừa tiến hành, trong đó có công cuộc cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031, các trọng tâm ưu tiên phát triển và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại và trong quan hệ hợp tác với Hy Lạp.

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí có khoảng 40 đại biểu, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông hàng đầu tại Hy Lạp, Văn phòng Người phát ngôn cùng các đơn vị chức năng trong Bộ Ngoại giao Hy Lạp và một số đối tác của Việt Nam tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức trước những hậu quả chiến tranh, khủng hoảng kinh tế trong nước, bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã trải qua một hành trình 4 thập kỷ chuyển mình mạnh mẽ, đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, từ một nền kinh tế có tốc độ lạm phát phi mã, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế tăng trưởng năng động, ấn tượng tại khu vực, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 đạt 8,02%. Việt Nam hiện là nước có thu nhập trung bình cao, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, xếp thứ 32 toàn cầu.

Dấu ấn nổi bật của công cuộc Đổi mới là sự chuyển dịch cơ cấu tăng trưởng với tỷ lệ hiện đại hóa, công nghiệp, dịch vụ ngày càng cao. Việt Nam cũng trở thành quốc gia xuất khẩu với nhiều mặt hàng thế mạnh như đồ gỗ, linh kiện điện tử, các mặt hàng nông nghiệp (hạt tiêu, hạt điều, càphê, gạo) và thủy sản, các mặt hàng may mặc, giày dép...

Là quốc gia có hệ thống di sản phong phú hàng đầu châu Á, Việt Nam đã được bình chọn là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới,'' mỗi năm đón hàng chục triệu lượt khách nước ngoài, đạt kỷ lục 21,2 triệu lượt khách năm 2025.

Trong lĩnh vực phát triển con người, Việt Nam luôn chú trọng phát triển quyền con người, lấy con người làm vai trò trung tâm. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn 10 năm Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo phúc lợi xã hội và không ngừng nâng cao đời sống và thu nhập bình quân đầu người tăng cao, thúc đẩy bình đẳng giới.

Quan hệ đối ngoại không ngừng được rộng mở. Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và lãnh thổ, có quan hệ đối tác toàn diện hoặc cao hơn với 43 quốc gia, bao gồm cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Sự tham gia của Việt Nam vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Tháng 1/2026, cùng với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương; nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối.

Hai bên cũng thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cho cả hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng giới thiệu với truyền thông Hy Lạp về danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển và hợp tác quốc tế, chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài, chính sách phát triển doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Về quan hệ với Hy Lạp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước, đặc biệt là trong năm 2025 và đầu năm 2026 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Dấu ấn trong hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải thăm Hy Lạp (tháng 10/2026) và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis thăm Việt Nam (tháng 2/2026).

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí Hy Lạp của Đại sứ Phạm Thị Thu Hương. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cung cấp)

Các hoạt động kết nối hợp tác doanh nghiệp hai nước cũng ghi nhận kết quả cụ thể thiết thực, với việc kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ đã có đơn hàng xuất khẩu vào Hy Lạp, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động thông qua Hội thảo cung cấp lao động Việt Nam có tay nghề cho thị trường Hy Lạp thu hút 150 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng hai nước tham dự, thiết lập hợp tác và đã có những hợp đồng đang được triển khai.

Các hoạt động Ngày Việt Nam, tuần lễ phim Việt Nam tại Hy Lạp đã được Đại sứ quán tổ chức nhằm quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè Hy Lạp và quốc tế tại sở tại.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước triển khai hợp tác với Hy Lạp trong việc đàm phán hợp tác lao động, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hợp tác trong lĩnh vực hàng hải; tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu; tăng cường hợp tác địa phương hai nước; tổ chức triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động văn hóa, mời đoàn văn nghệ Việt Nam sang biểu diễn...

Tại cuộc họp báo, các đối tác Hy Lạp đã phát biểu bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 40 năm qua; chia sẻ về những kết quả và kinh nghiệm hợp tác tại các dự án đang triển khai với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng hải, nông nghiệp, lao động, sẵn sàng hỗ trợ làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp Hy Lạp với Việt Nam.

Các phóng viên tham dự đã đặt nhiều câu hỏi, quan tâm sâu về các chỉ số phát triển, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp của Việt Nam, triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới. Các cơ quan truyền thông Hy Lạp đã đăng tải nội dung gặp gỡ báo chí, phỏng vấn Đại sứ Việt Nam và có kế hoạch mời Đại sứ Việt Nam trả lời phỏng vấn chuyên sâu./.

