Ninh Bình: Bản tình ca mùa thu giữa lòng di sản Tràng An

Chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025-Bản tình ca mùa thu” mở ra một mùa lễ hội mới, kéo dài hoạt động du lịch quanh năm, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Trong hai ngày 22–23/11, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động (Ninh Bình) diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025-Bản tình ca mùa thu,” mang đến chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc vùng đất Cố đô.

Sự kiện góp phần khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng Ngô Đồng, chương trình được dàn dựng như một “bản tình ca” giữa thiên nhiên và con người. Dòng sông Ngô Đồng trở thành sân khấu nghệ thuật mở, nơi âm nhạc, ánh sáng và thuyền hoa diễu hành hòa quyện tạo nên không gian lễ hội sống động.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, du khách còn tham dự lễ cầu an tại đền Thái Vi, ghi lại khoảnh khắc và hòa mình vào không khí lễ hội giữa lòng di sản.

“Sắc hồng Tam Cốc 2025” một lần nữa khẳng định sức hút của Ninh Bình với chiến lược phát triển du lịch bền vững.

Nếu “Sắc vàng Tam Cốc” tháng Sáu nổi bật với thảm lúa chín vàng rực thì chương trình lần này mở ra một mùa lễ hội mới, kéo dài hoạt động du lịch quanh năm, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương./.