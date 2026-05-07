Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học quý báu đối với sự nghiệp cách mạng Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trang Facebook chính thức của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 7/5 đã đăng bài viết khẳng định sau 72 năm, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa nhân dân Việt Nam anh em đạt được sự phát triển toàn diện, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Theo bài viết, về chính trị, Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định, vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản được nâng cao, hệ thống quản lý nhà nước vững mạnh, được nhân dân tin tưởng và đi theo Đảng.

Về kinh tế, Việt Nam đạt được tăng trưởng liên tục và ổn định, người dân thoát khỏi đói nghèo, thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển; đời sống của người dân được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của quốc gia được tăng cường.

Về xã hội, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ, nguồn nhân lực được phát triển với chất lượng cao. Về quốc phòng-an ninh, Việt Nam đã bảo vệ vững chắc được độc lập dân tộc, quyền chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm cả vùng biển, vùng trời, hải đảo và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về ngoại giao, quan hệ ngoại giao được mở rộng, vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế.

Bài viết khẳng định những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ giúp đẩy mạnh phong trào giải phóng dân tộc và thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mà còn giúp Lào rút ra được nhiều bài học.

Theo đó, Lào đã tiếp thu được bài học về khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, dũng cảm, quyết chiến quyết thắng trong công cuộc đấu tranh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân tộc Lào; bài học trong việc phát huy tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo trong hoạch định đường lối cách mạng và chiến lược quân sự đúng đắn; bài học trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng; và bài học trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nội lực và sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các nước bạn láng giềng và quốc tế.

Những bài học này đã trở thành lý luận soi đường, là thực tiễn sinh động mà các chiến sĩ cách mạng Lào vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng Lào và đã được chứng minh qua thực tiễn sự ra đời của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào./.

