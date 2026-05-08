Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys của Sri Lanka

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều tối 8/5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Hayleys PLC.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Sri Lanka, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng; khẳng định buổi gặp mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại...

Đánh giá cao Tập đoàn Hayleys là một trong những doanh nghiệp lớn có uy tín và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như Hayleys; đề nghị Hayleys không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ, mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò là cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hayleys. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn Hayleys tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như kết nối hàng không, du lịch và logistics; phát triển chuỗi giá trị trong các ngành như nông nghiệp, nguyên liệu công nghiệp và chế biến sâu; tán thành đề xuất của doanh nghiệp về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, trong đó có phát triển chuỗi giá trị dừa và các sản phẩm chế biến.

Về phần mình, ông Mohan Pandithage khẳng định sự quan tâm tới thị trường Việt Nam và đề xuất được phát huy vai trò của Hayleys trong việc thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch và thương mại hai chiều, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực có tính bổ trợ như nông nghiệp, chế biến và phân phối./.

